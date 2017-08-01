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Мнение: правительство Украины – это "наемные убийцы" экономики

11:5501.08.2017
(обновлено: 11:56 01.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкПремьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины в КиевеПремьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что благодаря реформам Украина превратится в "самую успешную страну на континенте". Политолог Александр Дудчак скептически отнесся к такому прогнозу. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью украинским СМИ рассказал о реформах в стране. В частности, речь идет о реформах в области пенсионного обеспечения, здравоохранения и медицины, а также о планах приватизации госсобственности. По мнению Гройсмана, благодаря реформам "Украина превратится в страну наибольшего успеха на континенте".

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© РИА Новости / Алексей Вовк
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Кроме того, украинский премьер заявил, что необходимо принять лишь несколько решений, и в ближайшее время на Украине начнется ускоренный экономический рост – выше 5% в год. При этом Гройсман отметил, что внешние долги Украины сейчас составляют порядка 80% ВВП. Но, по его словам, "по европейским меркам это не трагедия, греки имеют более 150%".

Политолог Александр Дудчак считает, что киевские власти пытаются создать для украинцев видимость, что в стране все хорошо.

"Киев превращает Украину непонятно во что уже в течение трех лет. Это правительство таких "наемных убийц" и сказочников: они сознательно по внешнему указу убивают экономику, получая от этого какие-то личные бонусы. При этом для каждого украинца они пытаются отдельно создать видимость, что лично у него все плохо, а в принципе в стране все нормально. И каждый должен чувствовать себя ущербным, каким-то неудачником: страна развивается, а вот лично у него все плохо. А если что-то пойдет не так, то правительство Гройсмана, как раньше правительство (экс-премьера Украины Арсения) Яценюка, будет говорить, что у них были замечательные идеи, но реализация была немного неудачная: мешали внешние враги, пятая колонна, инопланетяне, кто-то там еще", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

По его мнению, все, что обещает украинский премьер, в частности, рост ВВП на 5% – это просто слова.

"Конечно, все эти сказки останутся сказками. Они (украинское правительство) прекрасно понимают, что время их ограничено, то, что будет через три-четыре года, их уже волновать не будет, так как они думают, что они неподсудны. И сам Гройсман может рассказывать такие сказки, ведь у него всегда будет возможность сказать: я-то говорил о 5%, у меня были четкие планы, но мне не дали их довести до конца. Это традиционный способ вешания лапши на уши населению. И в этом Гройсман не уникален, до этого тем же самым занимался Яценюк. Поэтому это просто слова", – считает политолог.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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tvell
Вот оно счастье хоть и виртуальное !!!
12:21
01.08.2017
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