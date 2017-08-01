Мнение: летчик-герой из Донецка – спасение для украинского общества

МИД РФ пригласил в Россию раскритикованного на Украине пилота Александра Акопова. Нападки на летчика за его якобы симпатии к России говорят о том, что украинское общество больно, – такое мнение в эфире радио Sputnik выразил аналитик Роман Манекин.

МИД России пригласил в РФ украинского пилота Александра Акопова, вслепую посадившего в Стамбуле самолет со 120 пассажирами, а затем подвергшегося нападкам в социальных сетях за использование в своем профиле фотографий главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов 27 июля посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер. Стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за трещин. Несмотря на это, пилот смог посадить самолет, на борту которого находились 121 пассажир и шесть членов экипажа. Президент Украины Петр Порошенко наградил летчика орденом "За мужество". Однако вскоре Акопов подвергся резкой критике в интернете за якобы симпатии к России из-за того, что на своей странице разместил фото главы МИД РФ.

"Александр, то, что Вы совершили, – вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте – всегда Вам рады", – говорится в сообщении на странице МИД России в Facebook.

На Украине, в частности, бурную дискуссию спровоцировал пост пользователя Сергея Наумовича, который позиционирует себя как правозащитник. Пользователь написал, что после увиденного на странице Акопова у него "полностью меняется отношение к "герою"". Многие пользователи поддержали эту точку зрения. Некоторых возмутило то, что летчик родом из Донецка, половина его друзей оттуда же и ни у кого из них в профиле "нет и намека на украинский флаг".

Подобная реакция свидетельствует о болезни общества, – такую точку зрения в эфире радио Sputnik высказал политический аналитик Роман Манекин.

"Только потому, что у него (Александра Акопова – ред.) есть какие-то личные предпочтения, причем зафиксированные задолго до того, как он оказался в фокусе внимания, он, его подвиг, личность и взгляды стали предметом пристального негативного общественного внимания. Украина проявляет себя как некая антисистема, когда героические поступки становятся предметом нападок со стороны националистов. Человек имеет право симпатизировать тому или иному политическому деятелю – важно, что он делает для людей в рамках своей профессиональной деятельности", – сказал Роман Манекин.

По его мнению, именно об этом, по идее, должен напомнить героический поступок украинского пилота.

"Мы в очередной раз сталкиваемся с фактом того, что украинское общество болеет. И, возможно, такие поступки, как совершил этот пилот, – единственное спасение для этого погибающего общества", – считает Роман Манекин.

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