Эксперт о высылке дипломатов США из РФ: Россия не согласна сдавать позиции

Госдеп США сообщил, что в Вашингтоне думают над ответом на решение Москвы сократить число американских дипломатов в РФ. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что действия Москвы являются полностью оправданными.

Вашингтон сожалеет о решении Москвы сократить персонал американских дипломатических миссий в России и думает над ответом, заявил представитель госдепартамента США РИА Новости.

"Эта неоправданная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем", – сообщил представитель Госдепа.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в России сократят на 755 человек и уравняют с персоналом российских дипмиссий в Америке – по 455 сотрудников с каждой стороны. Президент подчеркнул, что в данный момент он не поддерживает ограничения совместной деятельности, которые были бы "чувствительны" для США.

Путин объяснил, почему Россия ответила на санкционный законопроект США. Он отметил, что американская сторона предприняла очередной ничем не спровоцированный шаг по ухудшению отношений с Москвой. Вводя незаконные ограничения, США пытаются воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии отношений с Россией, сказал глава государства.

"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро", – заявил российский лидер.

"Я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера внутри самих Соединенных Штатов. Но мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем", – добавил президент.

Доцент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik оценил реакцию Москвы как полностью оправданную.

"Россия должна была показать, что она, во-первых, готова отвечать. Во-вторых, что, в случае, если США предложат сценарий эскалации конфликта, Россия способна пережить и этот виток напряжения и не согласна сдавать позиции. В конце концов, заявление Москвы о высылке американских дипломатов и работников посольств, по сути, означает, что Россия может обойтись и без отношений с США по очень многим вопросам. Потому что эта мера – не дискриминационная, она не нарушает какие-либо стороны наших отношений. Она просто является замораживающей. Это главный ее смысл, помимо демонстрационного", – считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

По мнению эксперта, США в своих действиях руководствуются в первую очередь собственными экономическими интересами – и новый санкционный законопроект не является исключением.

"Вне зависимости от того, какая часть элиты находится в данный момент у власти в США, мало что меняется. Поэтому не стоит ни злиться на американцев за ту политику, которую они проводят, ни питать каких-то иллюзий… Новый закон предполагается направить, в том числе, против российских энергетических компаний для того, чтобы блокировать усиление позиций России на европейском энергетическом рынке. Я имею в виду, прежде всего, проект "Северный поток-2". И, соответственно, США в данном случае мыслили, исходя из собственных экономических интересов, в том числе и задевая европейские экономические интересы. Поэтому в данном случае "ничего личного – только бизнес"", – полагает Дмитрий Офицеров-Бельский.

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