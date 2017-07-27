26 коллективов из 15-ти стран примут участие в Х Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на Красной площади в Москве с 26 августа по 3 сентября. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал режиссер-постановщик фестиваля Юрий Мархолиа.

Итальянские карабинеры и даосские монахи, кельтские волынщики и шотландские танцовщики, очаровательные ереванские барабанщицы и бравые московские трубачи-суворовцы – свыше тысячи артистов девять вечеров подряд будут выступать на грандиозных шоу. Парадные дефиле оркестров, танцы и пение, "гладиаторские" представления мастеров боевых искусств – с красочным световым, эффектным видео-сопровождением и, конечно, с пышными салютами в ночном московском небе. Все это – в честь десятилетия "Спасской башни".

Приоткрывая завесу тайны, режиссер-постановщик фестиваля Юрий Мархолиа сказал в интервью радио Sputnik:

"В этом году по случаю юбилея все оркестры подготовили исключительно интересные программы. За десять фестивальных лет у нас ни разу не было "среднего" коллектива: каждый выступал только на высшем уровне и неизменно просил увеличить время своего выступления с положенных шести-семи до десяти-двенадцати минут, мотивируя это тем, что привезли в Москву "уникальную программу". Думаю, то же мы услышим и от Top Secret Drum Corps – это группа швейцарских барабанщиков, чьи гастроли расписаны на семь-девять лет вперед, и вот они выбрали время, чтобы на целых две недели приехать в Москву", – отметил Юрий Мархолиа.

Особую интригу юбилейной "Спасской башни" составляют оркестры, которые выступят на фестивале впервые. Это Сводный военный оркестр трех видов Вооруженных сил Индии, турецкий военный оркестр "Мехтер", Оркестр Вооруженных сил Узбекистана и Главный церемониальный оркестр Египта.

За фестивальными событиями следит МИА "Россия сегодня" – официальное информационное агентство "Спасской башни-2017".

Режиссер "Спасской башни-2017" раскрыл интригу юбилейного фестиваля Your browser does not support HTML5 audio

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