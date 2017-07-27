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Эксперт: решение ФРГ по "Северному потоку-2" не затронет главного

09:3427.07.2017
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© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПервые трубы для Северного потока — 2. Архивное фотоПервые трубы для Северного потока — 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Федеральное сетевое агентство ФРГ пока отказалось включать в перспективный план проекты, связанные с "Северным потоком -2". Эксперт Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил, что это может быть связано с санкциями против РФ, но лишь отчасти.

 Федеральное сетевое агентство Германии Bundes­netz­agentur порекомендовало не включать в план развития газотранспортной сети страны до 2026 года пять проектов, связанных со строительством "Северного потока — 2" (Nord Stream 2). Специалисты сочли их не слишком надежными, следует из сообщения, опубликованного на сайте агентства.

"Их следует принять в план развития сети только тогда, когда будут разрешения на расширение Nord Stream 2", — отмечается в сообщении.

Германией утвержден ввод 822,6 км новых газопроводов и 429 МВт компрессорных мощностей на сумму 3,9 млрд евро.

Проект "Северный поток – 2" предусматривает создание газопроводной системы мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство планируется начать в 2018 году.

По мнению заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, рекомендации Федерального сетевого агентства ФРГ не отразятся на строительстве газопровода.

"Звучит громко: ненадежность пяти проектов. Но на самом деле речь идет о небольших изменениях германской инфраструктуры, которая потребуется не сейчас, а когда "Северный поток —2" и его основные ответвления будут уже построены, чтобы активизировать инфраструктуру. Надо сказать, что план по развития газотранспортной сети страны принимается каждой страной на 10 лет, при этом он каждый год корректируется. Но самое главное: это не затрагивает строительства газопроводов на территории Германии, через которую будет транспортироваться газ "Северного потока-2". Для реализации проекта это решение не имеет ключевого воздействия", — сказал Алексей Гривач в эфире радио Sputnik.

По его мнению, решение может быть связано с новыми антироссийскими санкциями США, но лишь отчасти.

"Это немного надуманная связь. Здесь, скорее, какие-то внутри германские дела. На политическом уровне Германия поддерживает строительство и реализацию "Северного потока —2", но это не значит, что она это пропишет во всех своих внутренних ориентирах. Идет планомерная работа. Хотя, конечно, нельзя исключать, что немецкие чиновники решили немного подстраховаться, чтобы не создавать дополнительное давление на себя и критику именно сейчас", — отметил эксперт.

 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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