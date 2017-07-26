Политолог о ситуации вокруг санкций: США загоняют Евросоюз "в стойло"

ЕС принял решение расширить санкции против России из-за поставок газовых турбин компании Siemens в Крым. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что европейцы "зеркалят" эти методы у США, но с каждым своим шагом лишь усугубляют ситуацию.

Постпреды стран-членов ЕС согласовали расширение списка индивидуальных санкций в отношении России, рассказал РИА Новости источник в ЕС.

Формальное решение последует позже, после письменной процедуры, которая не предполагает отдельного обсуждения вопроса.

"Возможность расширения списка санкций обсуждалась на заседании Coreper сегодня на основании инициативы Германии", – отметил собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, немецкое предложение "получило широкую поддержку", теперь начнется техническая работа по подготовке нормативных актов.

Ранее сообщалось, что МИД Германии готовит общеевропейский ответ на скандал с поставками газотурбин концерна Siemens в Крым.

В самом концерне, как сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя компании Филиппа Энча, пока не комментируют информацию о возможном введении ЕС новых индивидуальных санкций против РФ по инициативе правительства ФРГ из-за поставок газотурбин в Крым.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что в данном случае европейцы копируют действия США.

"Традицию такими способами решать спорные вопросы на новом этапе современной истории ввели США. И, соответственно, Евросоюз следует их логике, хотя и сам сейчас, по сути, находится под угрозой санкций, с помощью которых, как мы понимаем, США решают свои экономические проблемы и лоббируют интересы своих газовых компаний, стремясь выдавить Россию с европейского рынка. Для европейцев вопрос с Крымом остается нерешенным. И в данном случае Siemens перевел отношения с Россией в поле правового спора по поводу поставки своих турбин якобы не тому адресату. А, соответственно, государственные органы и органы ЕС поддержали это своими методами – введением ограничений в отношении компаний, занимающихся строительством новых энергетических мощностей в Крыму", – сказал Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что в Европе просто не хотят договариваться с Россией.

"Это (расширение антироссийских санкций) можно расценивать, как беспомощность. Потому что подобные вопросы в цивилизованном обществе принято решать договорным образом – необходимы встречи, дискуссии и нахождение какого-то решения или компромисса. А в данном случае решение уже принято, хотя о данной ситуации стало известно относительно недавно. Это говорит о том, что никто не хочет заниматься изучением данной проблемы", – считает политолог.

При этом Игорь Шатров напомнил о том, что накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект о новый санкциях против РФ, которые затрагивают и европейские компании. По его мнению, антироссийские санкции возвращаются "бумерангом" к Европе.

"Европейцы копируют эти методы (санкции), "зеркалят" у США. Но с каждым своим шагом лишь усугубляют ситуацию. Как только стало ясно, что европейские страны и европейские компании готовы следовать командам из-за океана, их стали реально "загонять в стойло". При этом, как мы видим, бумеранг вернулся, и в ближайшее время большое количество европейских компаний могут попасть под аналогичные (тем, которые ЕС вводит в отношении России) санкции со стороны США, и уже готовят ответные меры в отношении США. То есть эта санкционная "карусель" раскручивается и превращается в театр абсурда", – заключил политолог.

Siemens ранее заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн предложил аннулировать контракт и выкупить оборудование. Также немецкий концерн намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями и приостановить поставки по контрактам с подконтрольными государству фирмами.

При этом в "Технопромэкспорте" подчеркнули, что турбины были куплены на вторичном рынке и модернизированы российскими специалистами. По словам министра энергетики Александра Новака, оборудование немецкого концерна можно заменить продукцией других компаний. Он назвал решение Siemens неэффективным шагом, подчеркнув, что компания лишается перспективного партнера.

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