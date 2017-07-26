Политолог: в США не просчитали "эффект возмущения" ЕС от новых санкций

Еврокомиссия готова принять меры, если CША расширят санкции против России без учета опасений ЕС. Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik отметил, что американские инициаторы санкционного проекта сделали ошибку, решив игнорировать мнение европейцев.

Еврокомиссия готова действовать, если новые санкции США в отношении России будут расширены без учета опасений Евросоюза, говорится в распространенном в среду сообщении Еврокомиссии.

Палата представителей конгресса США ранее практически единогласно приняла законопроект по санкциям в отношении России, который затрагивает, в частности, сферу энергетики.

"Коллегия еврокомиссаров обсудила сегодня ситуацию с проектом США по российским санкциям. Комиссары выразили свою озабоченность, в особенности, касательно возможного влияния проекта на независимость энергетики Евросоюза", – говорится в релизе.

"Еврокомиссия пришла к выводу сегодня, что если наши опасения не будут приняты во внимание достаточным образом, мы будем готовы действовать соответственно в течение нескольких дней", – приводятся в сообщении слова главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik отметил, что озабоченность главы Еврокомиссии вполне понятна.

"От санкций, прежде всего, пострадает проект "Северный поток-2", а также любые другие проекты, где совместно участвуют российские и европейские компании. А таких, поверьте, много. В этой связи понятна озабоченность Европейкой комиссии, которая в ближайшее время столкнется с ярко выраженным и хорошо оформленным (в лоббистском смысле) требованием всячески избегать попадания в гущу событий – в санкционное противостояние между Россией и США. Именно с этим связана инициатива Жан-Клода Юнкера, который считает, что ЕС должен быть той территорией, где эти санкции не применяются", – сказал Алексей Мухин.

По его мнению, санкции США, объявленные России, Ирану и КНДР, де-факто направлены на европейцев.

"Санкции против России не очень продуманные: потому что они не просчитывали, например, эффект возмущения Европейского союза и попыток вернуться к суверенному ведению бизнеса. Американские инициаторы этого санкционного проекта, видимо, посчитали это ничтожным препятствием, которое преодолеть будет очень легко. Но, судя по настрою, который сейчас царит в бизнес-сообществе Европейского союза, они ошиблись", – заключил политолог.

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