Политолог о ликвидации "Антонова": рынок Украины – "нулевой"

Украина окончательно ликвидирует концерн "Антонов" за два месяца, заявили в Киеве. Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik отметил, что включение структур "Антонова" в холдинг "Укроборонпрома" в судьбе концерна ничего не изменит.

Правительство Украины учредило комиссию, которая займется окончательной ликвидацией крупнейшего в стране авиастроительного холдинга концерна "Антонов"; компания должна быть расформирована в течение двух месяцев, говорится в постановлении, размещенном на сайте украинского кабмина.

Комиссия, возглавляемая замминистра экономического развития Украины Юрием Бровченко, обязана предоставить правительству ликвидационный баланс концерна и полностью расплатиться по долгам концерна. Структуры "Антонова" будут включены в холдинг "Укроборонпром".

Решение об упразднении "Антонова" украинские власти приняли в 2016 году.

Концерн "Антонов" был создан в 2005 году. Он объединил существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским конструкторским бюро. До принятия решения о ликвидации в компанию входили три структуры – "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) и "Завод 410 ГА" (Киевский завод гражданской авиации). Предприятие разработало более 100 типов и модификаций пассажирских, транспортных и специализированных самолетов. С "антоновских" конвейеров сошло более 22 тысяч экземпляров авиатехники.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что включение структур "Антонова" в холдинг "Укроборонпрома" в судьбе концерна ничего не изменит.

"Ничего не изменится, потому что концерн как не выпускал самолеты, так и не будет их выпускать. Что это значит для "Антонова", который раньше выпускал около сотни самолетов в год? Концерн был ориентирован на поставку для всего Советского Союза, был заточен под разработку военно-транспортного самолета, производил пассажирские самолеты. После развала Советского Союза очень долго велись переговоры с Россией по поводу возможностей совместного выпуска почти доведенного до ума самолета Ан-70. Но Украина долго лавировала, лавировала, да не вылавировала – самолет стал никому не нужен, потому что Россия выпустила транспортник на основе Ил-76, Европа выпустила свой транспортник, собственный же украинский рынок – нулевой для авиации. А для того, чтобы продавать самолеты на мировом рынке, нужно быть великой державой – там очень высока конкуренция. И если конкурируют Airbus и Boeing, то для Украины это неподъемная задача", – сказал Ростислав Ищенко.

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