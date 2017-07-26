Мнение о санкциях США: в конгрессе одобрили "смесь бульдога с носорогом"

Палата представителей Конгресса США одобрила новые санкции в отношении РФ, Ирана и КНДР. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Синельников-Оришак объяснил, почему, на его взгляд, законопроект был одобрен практически единогласно.

Законопроект об ужесточении американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР принят в палате представителей Конгресса США. Это решение активно поддержали и однопартийцы президента США Дональда Трампа по Республиканской партии, и демократы: за документ проголосовали 419 конгрессменов, против – только трое.

Теперь документ должен поступить на рассмотрение сената, а потом на подпись президенту.

В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik объяснил, почему, на его взгляд, законопроект был одобрен практически единодушно.

"Обратите внимание, какие странные формулировки и объединение законопроекта: тут и Россия, и Иран, и КНДР, – смесь бульдога с носорогом. Почему бы не голосовать по-отдельности? Потому что так санкции могли бы не пройти. Поэтому и возник такой симбиоз. Республиканцы неравнодушны к Ирану, демократы – к России. Поэтому решили договориться: мы голосуем за это, вы – за это. Вот почему проект прошел при таком единогласии", — сказал Михаил Синельников-Оришак.

Законопроект предполагает ограничить полномочия президента по отмене санкций и предоставить конгрессу последнее слово в этих вопросах, продолжил политолог. Именно это посягательство, в первую очередь, беспокоит Дональда Трампа, считает он.

"Вся свистопляска была из-за того, что одна ветвь власти залезает на поле другой, отнимает полномочия. По идее, внешняя политика – это ведение президента США. Поэтому в Белом доме болезненно относятся к тому, что введение санкций – это прерогатива президента. У (Дональда) Трампа есть несколько вариантов: впрямую вернуть законопроект в течение 10 дней, но можно начать волокитить – открыто не отказываться, а дождаться, пока конгрессмены уйдут на каникулы. Но вряд ли Трамп этим воспользуется: не поймут его в этой истории", — отметил Михаил Синельников-Оришак.

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