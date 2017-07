Украинский аналитик: Киев будет продавать "хлам" на торговых площадках США

Торговые площадки США FFN и DebtX объявили о старте продаж украинских просроченных кредитов. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik выразил сомнение, данные активы заинтересуют американских инвесторов.

Торговые площадки США First Financial Network (FFN) и The Debt Exchange (DebtX) объявили о старте первичных продаж просроченных кредитов от имени Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Нацбанка Украины (НБУ), сообщает информагентство УНИАН.

На начальном этапе, по данным FFN, планируется продажа пакета из 52 кредитов на общую сумму 170 млн долларов (4,6 млрд гривен).

В свою очередь, как сообщает DebtX, площадка от имени Фонда гарантирования вкладов проводит закрытый аукцион стоимостью около 6,5 млрд грн (240 млн долл.) по кредитам, которые были получены при ликвидации нескольких банков.

Ранее УНИАН сообщал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с Национальным банком в марте планирует начать пилотный проект по реализации крупных пулов активов неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ, с привлечением к продаже в качестве консультантов американских компаний.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что Украина сможет предложить активы, которые бы представляли интерес.

"Я думаю, что здесь никакого спроса не будет, а интереса – тем более. Чаще всего то, что выставляется на продажу, никакого интереса не представляет. То, что представляло интерес, уже давно разворовали. У нас действительно сейчас довольно много проблемных кредитов, даже если там есть залоги, но это залоги-пустышки. Чаще всего, они либо неправильно оформлены, либо объекты, которые оформлены в качестве залога, никакой ценности не представляют. То, что сейчас предлагают выставить, это хлам", – сказал Александр Охрименко.

По его словам, такие торговые площадки, как FFN и DebtX – это просто своеобразная "доска объявлений". И вряд ли американских инвесторов заинтересуют украинские активы.

"Эти торговые площадки – это не настоящие биржи. Они просто берут плату за выставление лотов. Все. Что будет дальше – это ваши проблемы. Покупатель должен проанализировать, посмотреть и т.д. Сама эта площадка – это просто доска объявлений. В целом я не думаю, что какой-то вменяемый американский инвестор захочет влезать в наш хаос, а потом судиться в наших судах, чтобы забрать залог. Американцы, конечно, авантюрный народ, но я не думаю, что до такой степени", – считает украинский аналитик.

