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Адвокат: суд Киева поставил "запятую" в "деле "Газпрома""

19:1225.07.2017
(обновлено: 19:15 25.07.2017)
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© РИА Новости / Александр СавоченкоАпелляционный суд КиеваАпелляционный суд Киева
© РИА Новости / Александр Савоченко
Апелляционный суд Киева отменил списание $3 млн с "Газтранзита" в счет погашения штрафа "Газпрома". Адвокат Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik отметила, что это решение подтверждает необоснованность претензий Киева.

Киевский апелляционный хозяйственный суд (КАС) отменил разрешение на списание дивидендов компании "Газтранзит" за 2016 год в сумме около 80 млн гривен (около 3,1 млн долларов) в счет погашения штрафа "Газпрома", говорится в судебном определении, обнародованном в едином реестре судебных решений.

Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области
© РИА Новости / Стрингер
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"Апелляционные жалобы открытого акционерного общества "Газпром" и частного акционерного общества "Газтранзит" с иностранными инвестициями удовлетворить", – говорится в определении. Согласно определению, коллегия судей установила, что взыскание дивидендов от чистой прибыли "Газтранзита" нарушает права акционеров компании, поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежали "Газтранзиту", а не "Газпрому".

Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании. Хозяйственный суд Киева ранее разрешил государственной исполнительной службе списать дивиденды компании "Газтранзит" за 2016 год в сумме около 80 млн гривен в счет погашения штрафа "Газпрома", наложенного ранее Антимонопольным комитетом. Глава Минюста Украины Павел Петренко заявил, что Киев завершил списание около 3,1 млн долларов дивидендов компании в счет погашения штрафа.

Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Минюст Украины, в свою очередь, как сообщил глава министерства Павел Петренко, уже обжаловал решение КАС Киева.

"Министерство юстиции уже подало КАС жалобу. Мы считаем данное решение (апелляционного – ред.) суда незаконным, предвзятым", – сказал Петренко журналистам. Он добавил, что также "были переданы соответствующие материалы в правоохранительные органы по этой ситуации".

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш считает, что решение апелляционного суда Киева подтверждает необоснованность претензий со стороны Украины.

"В целом это (претензии Киева к "Газпрому") просто репутационный проект. Ведь "Газпром" на Украине действует согласно закону, никаких нарушений со стороны нашей компании не было. Антимонопольная служба Украины, используя свои полномочия, предъявила совершенно незаконные и необоснованные требования к "Газпрому". Данное решение российская компания оспорила, и сейчас то, что это решение было отменено, доказывает всю необоснованность претензий Киева", – сказал Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik.

Она считает, что предъявляя претензии к российским компаниям, Киев просто ищет способ для пополнения украинского бюджета. И в вопросе выставления штрафов к "Газпрому" еще рано ставить точку. 

"Бюджет Украины требует пополнения, а как это сделать, если иностранные компании уходят из украинской экономики? И вот такие решения, которые взыскивают с российских компаний штрафы – они и направлены на то, чтобы увеличить пополнение бюджета. И в целом, на мой взгляд, это (решение апелляционного суда Киева) не точка в данной истории, а просто запятая. Украинские власти относятся тенденциозно к российской компании и будут искать всевозможные способы, чтобы наложить незаконные штрафы на российские компании. И подобные иски будут предъявлены вновь", – полагает адвокат.

Вместе с тем, по ее мнению, Украине невыгодно портить отношения с "Газпромом".

"Прежде всего, транзит российского газа в Европу через территорию Украины выгоден самой Украине. Если будет построен "Турецкий поток", "Северный поток-2", Украина потеряет доход в свой бюджет. Поэтому портить отношения с "Газпромом" невыгодно ни для властей Украины, ни для украинского бюджета", – заключила Мария Ярмуш.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 млрд гривен (3,2 млрд долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Трубопровод Бильче-Волыцко-Угерского газохранилища в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 млрд долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность – обращение в Верховный суд Украины.

"Газпром" ранее заявил, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях. При этом, как сказал замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом этой якобы имеющейся задолженности за пределами Украины.

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