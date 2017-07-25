Адвокат: суд Киева поставил "запятую" в "деле "Газпрома""

Апелляционный суд Киева отменил списание $3 млн с "Газтранзита" в счет погашения штрафа "Газпрома". Адвокат Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik отметила, что это решение подтверждает необоснованность претензий Киева.

Киевский апелляционный хозяйственный суд (КАС) отменил разрешение на списание дивидендов компании "Газтранзит" за 2016 год в сумме около 80 млн гривен (около 3,1 млн долларов) в счет погашения штрафа "Газпрома", говорится в судебном определении, обнародованном в едином реестре судебных решений.

"Апелляционные жалобы открытого акционерного общества "Газпром" и частного акционерного общества "Газтранзит" с иностранными инвестициями удовлетворить", – говорится в определении. Согласно определению, коллегия судей установила, что взыскание дивидендов от чистой прибыли "Газтранзита" нарушает права акционеров компании, поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежали "Газтранзиту", а не "Газпрому".

Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании. Хозяйственный суд Киева ранее разрешил государственной исполнительной службе списать дивиденды компании "Газтранзит" за 2016 год в сумме около 80 млн гривен в счет погашения штрафа "Газпрома", наложенного ранее Антимонопольным комитетом. Глава Минюста Украины Павел Петренко заявил, что Киев завершил списание около 3,1 млн долларов дивидендов компании в счет погашения штрафа.

Минюст Украины, в свою очередь, как сообщил глава министерства Павел Петренко, уже обжаловал решение КАС Киева.

"Министерство юстиции уже подало КАС жалобу. Мы считаем данное решение (апелляционного – ред.) суда незаконным, предвзятым", – сказал Петренко журналистам. Он добавил, что также "были переданы соответствующие материалы в правоохранительные органы по этой ситуации".

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш считает, что решение апелляционного суда Киева подтверждает необоснованность претензий со стороны Украины.

"В целом это (претензии Киева к "Газпрому") просто репутационный проект. Ведь "Газпром" на Украине действует согласно закону, никаких нарушений со стороны нашей компании не было. Антимонопольная служба Украины, используя свои полномочия, предъявила совершенно незаконные и необоснованные требования к "Газпрому". Данное решение российская компания оспорила, и сейчас то, что это решение было отменено, доказывает всю необоснованность претензий Киева", – сказал Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik.

Она считает, что предъявляя претензии к российским компаниям, Киев просто ищет способ для пополнения украинского бюджета. И в вопросе выставления штрафов к "Газпрому" еще рано ставить точку.

"Бюджет Украины требует пополнения, а как это сделать, если иностранные компании уходят из украинской экономики? И вот такие решения, которые взыскивают с российских компаний штрафы – они и направлены на то, чтобы увеличить пополнение бюджета. И в целом, на мой взгляд, это (решение апелляционного суда Киева) не точка в данной истории, а просто запятая. Украинские власти относятся тенденциозно к российской компании и будут искать всевозможные способы, чтобы наложить незаконные штрафы на российские компании. И подобные иски будут предъявлены вновь", – полагает адвокат.

Вместе с тем, по ее мнению, Украине невыгодно портить отношения с "Газпромом".

"Прежде всего, транзит российского газа в Европу через территорию Украины выгоден самой Украине. Если будет построен "Турецкий поток", "Северный поток-2", Украина потеряет доход в свой бюджет. Поэтому портить отношения с "Газпромом" невыгодно ни для властей Украины, ни для украинского бюджета", – заключила Мария Ярмуш.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 млрд гривен (3,2 млрд долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 млрд долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность – обращение в Верховный суд Украины.

"Газпром" ранее заявил, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях. При этом, как сказал замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом этой якобы имеющейся задолженности за пределами Украины.

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