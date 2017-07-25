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Политолог: слова Волкера о "поставках оружия" Киеву похожи на беллетристику

11:5325.07.2017
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CC0 / / Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступает на семинаре в Европейском центре иследования безопасности им.Джорджа К. Маршалла. 9 июня 2017Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступает на семинаре в Европейском центре иследования безопасности им.Джорджа К. Маршалла. 9 июня 2017
CC0 / /
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия Киеву. В эфире радио Sputnik политолог Александр Казаков выразил мнение, что это заявление требует существенных уточнений.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе силовикам, сообщает ВВС.

"Оборонительные вооружения, те, которые позволят Украине защитить себя и вывести из действия танки, например, могут на самом деле помочь (ВСУ – ред.) остановить Россию, угрожающую Украине", – заявил Волкер в интервью британской телерадиокорпорации.

Спецпредставитель отметил, что "это вопрос дальнейших обсуждений и решений" и сложно прогнозировать, когда он может быть решен.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на Донбассе. 23 июля 2017
© Фото : Минобороны Украины
Мнение: визитом в Донбасс Волкер демонстрирует, что США – "не над схваткой"
Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что решение о поставке на Украину оборонительных вооружений могут принять в течение нескольких месяцев. Он назвал такой шаг "политическим выбором".

Киевские власти добиваются у США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Так, в апреле этот вопрос с представителями конгресса обсуждал министр обороны Украины Степан Полторак, а в июне об этом американского лидера Дональда Трампа просил президент Петр Порошенко.

В мае сенат США одобрил проект федерального бюджета, который разрешает Пентагону потратить 150 млн долларов на помощь Киеву, "включая (военную) подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения, помощь в логистике".

В эфире радио Sputnik директор Центра либерально-консервативной политики им. П.Столыпина и П.Струве Александр Казаков высказал мнение, что вопрос о поставках оружия Украине не находит единой позиции в США. Поэтому, считает он, заявление Курта Волкера требует уточнений.

"С той стороны Атлантики такого рода высказывания – о предоставлении оборонительного оружия Украине – длятся не один год. Однако сейчас внутри самого Вашингтона идут такие "бои", что нужно искать точного адресанта этих намерений, потому что некоторые сенаторы хотят, чтобы Украине дали оружие, другие этого не хотят, а еще есть демократы, республиканцы, Дональд Трамп, Белый дом. Сейчас не существует Вашингтона как единого центра – там идет собственная "война". Поэтому подобные высказывания Волкера больше похожи на беллетристику. Если уж Волкер говорит о том, что Вашингтон думает о предоставлении летального оружия Киеву, то он должен сказать, кто конкретно так думает", – сказал Александр Казаков.

По его словам, если Белый дом собирается принять такое решение, то там должны подумать и о последствиях.

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