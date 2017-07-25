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Американист: в вопросе санкций Трампа хотят "повязать кровью"

10:1525.07.2017
(обновлено: 10:31 25.07.2017)
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© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого домаПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AFP 2017 / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп не намерен снимать санкции с России, заявили в Белом доме. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это нужно американским элитам для подтверждения лидерства США.

 Президент США Дональд Трамп не намерен отменять санкции, которые США ранее приняли против России, Ирана и КНДР, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент ясно говорил о своей поддержке сохраняющихся санкций в отношении этих трех стран. У него нет намерения избавляться от них (санкций – ред.), но он хочет гарантировать, что американцы получат наилучшую возможную сделку", — сказала Сандерс.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Выражение "наилучшая сделка" часто использует сам Трамп для описания совокупности преимуществ, которые получат США от принятия того или иного решения.

Сандерс не стала однозначно говорить, поддержит или нет президент законопроект, который предусматривает введение санкций против упомянутых трех стран.

Палата представителей конгресса США, как ожидается, может рассмотреть законопроект во вторник, 25 июля.

Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американские элиты хотели бы продолжать стратегию США по глобальному доминированию.

"Думаю, что никто не выигрывает от санкций. США пытаются одновременно показать: Европе — на ее место, России – что равного партнерства c США быть не может. Если они заставят (Дональда) Трампа проголосовать (а, видимо, к этому дело и идет), то они навяжут ему ту стратегию, которую США проводят уже семьдесят с лишним лет, так сказать, "руководя" миром. Трамп хотел бы, наверное, уйти на чисто деловые отношения. Он уважает президента России Владимира Путина и, по-моему, не хотел бы с ним конфронтации. А для истеблишмента важно, чтобы США продолжали стратегию на доминирование", — отметил Дмитрий Михеев.

Поэтому, считает он, давление на президента США будет продолжено.

"Республиканский истеблишмент явно на стороне этих санкций. Электорат Трампа против того, чтобы давить на Россию и конфликтовать с ней. Но это только треть населения, а большая часть не готова отказаться от "светлой мечты" американского лидерства. Так что, видимо, он все-таки подпишет законопроект. И тогда сенату будет проще управлять Трампом — его нужно "повязать кровью": если он это подписал, то он фактически ступает на ту же тропу глобального доминирования. Тут уже геополитика важнее интересов отдельных компаний", — отметил Дмитрий Михеев.

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