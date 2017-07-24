Политолог: выигрывающая от скандала с Siemens сторона – далеко от Европы

Германия предложила расширить санкции против России из-за поставленных в Крым турбин Siemens, пишут СМИ. Политолог Николай Шлямин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ФРГ в данном случае будет инициировать просто попытку принятия каких-то мер.

Германия предложила расширить санкции против России из-за поставленных в Крым турбин Siemens, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, Берлин предложил добавить в санкционный перечень три-четыре российских гражданина и организации. Евросоюз может обсудить новые ограничения в среду, 26 июля. По словам высокопоставленного дипломатического источника, в санкционный список могут включить сотрудников из министерства энергетики и российскую компанию, которая перевозила турбины.

В Siemens отказались комментировать эту информацию. В Кремле также не стали реагировать на публикацию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщение Рейтер не содержит ссылки "на хоть какой-то внятный источник".

Накануне издание Bild am Sonntag со ссылкой на представителя МИД Германии написало, что ситуация с турбинами приведет к ухудшению отношений между двумя странами.

Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их.

Немецкий концерн намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с фирмами, которые контролирует государство.

Политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин считает, что Германия не является самостоятельной фигурой.

"Скорее всего, Германия будет инициировать просто попытку принятия каких-либо новых мер, потому что все-таки надо учитывать, что Берлин в своей политике по отношению к Москве – далеко не самостоятельная фигура. И этот скандал, который случился с Siemens, очень сильно влияет на отношение к Берлину со стороны Брюсселя, поэтому, чтобы как-то сохранить лицо, я думаю, такая инициатива попытается как-то быстро реализоваться, но вряд ли это выйдет", – сказал Николай Шлямин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, от данного скандала выигрывают США.

"Выигрывающая сторона находится далеко от Европы, далеко от России, на противоположной стороне Земного шара. Выигрывает она по той простой причине, что любое давление на Россию – это, прежде всего, продолжение разрыва экономических связей между Россией и Европой, переориентирование европейцев, прежде всего, на Вашингтон, на Америку и переход на более тесное сотрудничество с американскими корпорациями, которые заинтересованы в том, чтобы открыть для себя новый рынок. Только не рынок равных возможностей, а рынок потребителей, тех же самых европейцев, поэтому единственный заинтересованный в данном скандале фигурант – это Вашингтон", – считает политолог.

"Технопромэкспорт" строит в Крыму две теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт.

В Минпромторге подчеркивали, что крымские ТЭС оснастят турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства. В "Технопромэкспорте" отметили, что закупили четыре комплекта турбин для Крыма на вторичном рынке и модернизировали их силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

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