Эксперт: заход кораблей НАТО в Одессу – "негодные маневры"

Два корабля постоянной военно-морской группы НАТО зашли в порт Одессы и пробудут там до 27 июля. Независимый военно-морской эксперт Александр Мозговой в эфире радио Sputnik выразил мнение, что альянс тем самым пытается оказать давление на Россию.

В порт Одессы прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО, сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Украины.

"В порт Одессы сегодня, 24 июля, с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) – эсминец Королевских ВМС Великобритании DUNCAN и фрегат ВМС Турции YILDIRІM", – говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Программа пребывания кораблей предусматривает протокольные встречи их командования с руководством ВМС Украины. Также планируется, что жители города смогут посетить корабли, а военные НАТО встретятся с украинскими моряками.

Визит продлится до 27 июля.

На прошлой неделе в Одесской и Николаевской областях завершились военно-морские учения Sea Breeze – 2017, в которых принимали участие 17 стран, в том числе Великобритания и Турция. В Крыму, в свою очередь, прошла проверка Черноморского флота.

Независимый военно-морской эксперт Александр Мозговой считает, что наращивание сил НАТО в регионе связано с попытками альянса оказать давление на Россию.

"НАТО пытается оказать давление на России, прежде всего, по вопросу Крыма, поэтому они в этом регионе и "играют мускулами". Но я думаю, что это такие "негодные маневры", потому что любой корабль НАТО, находящийся в акватории Черного моря, в случае какого-то военного конфликта обречен на гибель", – сказал Александр Мозговой в эфире радио Sputnik.

При этом у него вызывает удивление, что страны НАТО привлекают к учениям ВМС Украины. По словам эксперта, как такового украинского флота просто не существует.

"Если вещи называть своими именами, то у Украины военно-морского флота нет вообще. Они порвали экономические и военно-технические отношения с Россией. Самый крупный украинский корабль "Гетман Сагайдачный" недавно оказался в поврежденном состоянии. Сами они построили три небольших бронекатера, но это так – (президент Украины Петр) Порошенко просто потихоньку на этом зарабатывает, потому что строится это на заводе, который ему принадлежит. Но какого-то военного смысла они не имеют", – считает Александр Мозговой.

Эксперт также прокомментировал заявление министра обороны Украины Степана Полторака о том, что от России якобы могут исходить провокации в ходе учений "Запад-2017", которые пройдут 14-20 сентября. "Вызывает беспокойство проведение российских учений "Запад-2017". Мы не исключаем возможности провокаций со стороны России под надуманными предлогами", – написал Полторак на своей странице в Facebook.

Как отметил Александр Мозговой, такие заявления не имеют ничего общего с действительностью.

"Подобные заявления делаются чуть ли не ежедневно. Это делается опять же для оказания давления и с целью, может быть, каким-то образом повлиять на масштабы этих учений, хотя они ничего экстраординарного не представляют и никакой угрозы не несут странам НАТО. То, что они масштабные, никакого умысла в этом нет. Такие маневры планируются заранее, о их размахе известно чуть ли не за год. Поэтому все это просто лишний шум для того, чтобы еще раз обвинить в чем-то Россию", – отметил эксперт.

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