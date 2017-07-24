Эксперт: РФ мешает разработкам сланцевой нефти? У США "мания преследования"

Конгрессмены-республиканцы призвали министра финансов США Стивена Мнучина провести расследование возможного финансирования Россией экологических групп, которые выступают против разработок сланцевой нефти, пишет издание Politico.
В конце июня глава комитета по науке палаты представителей Ламар Смит и конгрессмен Рэнди Вебер обратились к министру финансов с требованием провести расследование, финансирует ли Москва борцов за экологию, выступающих против применения технологии гидроразрыва пласта (фракинга). Теперь их инициатива нашла поддержку в широких рядах республиканцев, несмотря на очевидную абсурдность подобных заявлений, пишет издание.
В министерстве энергетики предположения Смита комментировать не стали. В свою очередь, "зеленые" отвергли претензии.
Фракинг запрещен в ряде стран Европы, например, во Франции и Голландии. В США отдельные штаты (Нью-Йорк и Вермонт) также ввели ограничения на добычу сланцевой нефти подобным способом.
Заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева в эфире радио Sputnik выразила мнение, что выводы конгрессменов надуманы.
"В связи с чередой новостей в США о "российском следе" в тех или иных внутренних процессах, все это уже напоминает манию преследования. Кроме того, нельзя сказать, что за годы борьбы экологи добились каких-то существенных результатов, поэтому можно сделать вывод, что финансировать их нерентабельно. Тем более что (президент США) Дональд Трамп намерен снять ряд запретов в сфере добычи, чтобы ускорить наращивание производства углеводородов в Соединенных Штатах. Поэтому данные выводы надуманны. Но если хотят расследовать, то пусть расследуют", – сказала Анна Кокорева.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!