Эксперт: РФ мешает разработкам сланцевой нефти? У США "мания преследования"

США заподозрили Россию в противодействии разработкам сланцевой нефти. Эксперт Анна Кокорева в эфире радио Sputnik назвала выводы американских конгрессменов по меньшей мере надуманными.

Конгрессмены-республиканцы призвали министра финансов США Стивена Мнучина провести расследование возможного финансирования Россией экологических групп, которые выступают против разработок сланцевой нефти, пишет издание Politico.

В конце июня глава комитета по науке палаты представителей Ламар Смит и конгрессмен Рэнди Вебер обратились к министру финансов с требованием провести расследование, финансирует ли Москва борцов за экологию, выступающих против применения технологии гидроразрыва пласта (фракинга). Теперь их инициатива нашла поддержку в широких рядах республиканцев, несмотря на очевидную абсурдность подобных заявлений, пишет издание.

Politico напоминает, что именно технология гидроразрыва позволила США догнать Россию в добыче газа. При этом слухи о том, что Москва якобы финансирует деятельность "зеленых", ходят уже не первый год – такой точки зрения придерживаются не только конгрессмены, но и некоторые члены правительства.

В министерстве энергетики предположения Смита комментировать не стали. В свою очередь, "зеленые" отвергли претензии.

Фракинг запрещен в ряде стран Европы, например, во Франции и Голландии. В США отдельные штаты (Нью-Йорк и Вермонт) также ввели ограничения на добычу сланцевой нефти подобным способом.

Заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева в эфире радио Sputnik выразила мнение, что выводы конгрессменов надуманы.

"В связи с чередой новостей в США о "российском следе" в тех или иных внутренних процессах, все это уже напоминает манию преследования. Кроме того, нельзя сказать, что за годы борьбы экологи добились каких-то существенных результатов, поэтому можно сделать вывод, что финансировать их нерентабельно. Тем более что (президент США) Дональд Трамп намерен снять ряд запретов в сфере добычи, чтобы ускорить наращивание производства углеводородов в Соединенных Штатах. Поэтому данные выводы надуманны. Но если хотят расследовать, то пусть расследуют", – сказала Анна Кокорева.