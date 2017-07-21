Аналитик: ситуация в медицине Украины будет ухудшаться. Хотя куда уж хуже?

Ликвидация Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины ударила по здоровью украинцев, пишут местные СМИ. Политический аналитик Роман Манекин в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация действительно складывается катастрофическая.

Ликвидация Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины серьезно ударила по здоровью украинцев, пишут местные СМИ.

Так, например, по данным украинских СМИ, 20 июля около 250 детей отравились в санатории "Лазурный" в Бердянске. Город находится на берегу Азовского моря, там расположен ряд детских лагерей. Пресс-служба Бердянского городского совета сообщила, что 13 детей из санатория в Бердянске госпитализированы.

В свою очередь министерство здравоохранения Украины сообщает, что "по состоянию на 18 июля 2017 года в Украине зафиксирован 81 случай заболевания ботулизмом, заболело 90 человек, 9 из которых умерли". В последние несколько месяцев заболевание фиксируется в самых разных областях страны.

Наряду с этим ранее Верховная рада приняла в первом чтение базовый законопроект, который позволит дать старт проведению медицинской реформы на Украине. Документ еще должен пройти второе чтение. Предложенная правительством медицинская реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".

Политический аналитик Роман Манекин считает, что в области здравоохранения на Украине складывается катастрофическая ситуация.

"В приоритете у украинских чиновников – бесконечное реформирование. Начиная с 1991 года, на Украине был разработан 21 законопроект о медицинском страховании, и за это время сменилось более 20 министров здравоохранения. Это при том, что сфера здравоохранения на Украине – самая коррумпированная из всех сфер, за исключением, возможно, полиции. Ситуация в здравоохранении Украины на самом деле катастрофическая, она действительно требует реформирования. Но тот проект реформы, который сегодня предлагается, вызывает очень серьезные сомнения и является источником социального напряжения на Украине", – сказал Роман Манекин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, ситуация будет только ухудшаться.

"Одним из пунктов этого законопроекта (медицинской реформы) состоит в том, что министерство здравоохранения берет на себя функции по закупке лекарств за рубежом – в Западной Европе, и уже выделена достаточно серьезная сумма. При этом создается "кормушка" для нечистоплотных людей в этой сфере. И, по моему мнению, ситуация со здравоохранением еще ухудшится. Хотя, куда ей ухудшаться дальше, я не представляю", – сказал политический аналитик.

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