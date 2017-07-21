Сейсмолог: предсказывать землетрясение за несколько часов – мечта ученых

В Эгейском море произошло мощное землетрясение, эпицентр находился между турецким городом Бодрум и греческим островом Кос. Сейсмолог Петр Шебалин в эфире радио Sputnik отметил, что землетрясения в данном регионе происходят достаточно часто.

Ростуризм рекомендует российским туристам на курортах Турции и Греции сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относиться к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности, говорится в сообщении ведомства.

Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

В Бодруме, по сообщению главы сейсмологического института Турции Халюка Озенера за медицинской помощью обратились около 80 человек, жертв нет. Число пострадавших на греческом острове Кос, как передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти, превысило 120 человек, двое погибли. Сотни туристов провели ночь на пляже, опасаясь оставаться в помещениях.

© Инфографика . Надежда Андрианова Перейти в фотобанк Почему случаются землетрясения

Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос заявил об обрушении ряда зданий, отметив, что речь идет о ветхих строениях, построенных еще до введения архитектурных норм, учитывающих опасность землетрясения. Землетрясение также повредило старинную крепость госпитальеров и минарет мечети. На острове остановлено паромное сообщение. Кроме спасательных служб для ликвидации последствий стихии мобилизована армия.

По предварительным данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы при землетрясении не пострадали.

Главный научный сотрудник Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в эфире радио Sputnik отметил, что в данном регионе землетрясения происходят достаточно часто. Однако пока, по словам эксперта, нет механизма, позволяющего с точностью предсказать их начало.

"Землетрясение было не очень глубоким, поэтому вблизи эпицентра были сильные разрушения, оно ощущалось достаточно сильно, но при этом достаточно локально. Вообще в этом регионе землетрясения происходят достаточно часто. Точно предсказать такие события пока невозможно, и в данном конкретном случае, насколько мне известно, каких-то существенных признаков готовящегося землетрясения не было. Вообще это мечта всех ученых, занимающихся этой проблемой – уметь предсказывать землетрясение за несколько часов. Но, к сожалению, пока это только мечта, и надежных технологий, которые позволяли бы это делать (точно предсказывать землетрясения), пока не существует. Мы работаем в этом направлении, но не думаю, что это задача будет решена в ближайшие 5-10 лет", – сказал Петр Шебалин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, несмотря на землетрясение, туристы вряд ли откажутся от отдыха в данном регионе.

"В целом обычно в таких сейсмоопасных местах строения рассчитаны на землетрясения такой силы, и существенной опасности для отдыхающих не возникает. Я думаю, что туристы не откажутся от поездок в этот регион. Я не думаю, что сейсмическая опасность в этом регионе является определяющим фактором при выборе туристов, куда ехать", – сказал Петр Шебалин.

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