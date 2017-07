Музыкальный журналист: Честер Беннингтон испытал на себе все, о чем он пел

Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой, сообщают СМИ. Эта трагедия на фоне выхода нового альбома группы для всех стала неожиданностью, сказал в эфире радио Sputnik музыкальный журналист Денис Бояринов.

Фронтмен американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой всего за несколько часов до запланированной фотосессии коллектива, сообщает в пятницу портал TMZ.

41-летний Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. О его гибели сообщила домашний работник. Коронер заявил, что, по всей видимости, речь идет о самоубийстве.

Фотосессия группы была запланирована в Голливуде. Коллега Беннингтона заехал за ним всего через несколько минут после появления в доме полиции. Он заявил, что шокирован сообщениями о самоубийстве.

Через неделю у группы должно было начаться турне, ближайший концерт был запланирован на 27 июля. В расписание гастролей на официальном сайте Linkin Park пока не внесено никаких изменений.

Ничто не предвещало такой трагедии, рассказал в эфире радио Sputnik музыкальный журналист, шеф-редактор раздела "Современная музыка" интернет-издания Colta.ru Денис Бояринов.

"Конечно, это невероятный удар. В последнее время никакой борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью у него уже не было. Так получилось, что из-за проблемного детства он начал рано употреблять наркотики. Но о том, что он победил эту зависимость, Беннингтон сообщал еще в 2009 году. Это большой срок. И поэтому никто не ожидал рецидива. В мае группа Linkin Park выпустила новый альбом, очень светлый по сравнению с остальными записями, где было много эмоциональных и драматических тем. Этот альбом очень радостный. Они закончили европейские гастроли, и через неделю должны были начаться американские гастроли, посвященные выходу альбома. Мои знакомые были на концертах Linkin Park в Европе и писали с восторгом, в какой невероятной форме Беннингтон, как работает с залом, с каким удовольствием он ведет себя на сцене, поет с фанатами. То есть он жил полным рабочим циклом, и никаких проблем вроде не было", – сказал Денис Бояринов.

Беннингтон ушел из жизни в день рождения своего друга, лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который покончил с собой 18 мая в одном из отелей Детройта.

"Это (самоубийство Беннингтона) произошло, когда я думала, что моя печаль уже не может стать еще глубже", – написала жена Корнелла Вики.

Многие связывают эти события, отметил Денис Бояринов.

"Сейчас все связывают это, в первую очередь, с самоубийством его близкого друга Криса Корнелла. Никаких прямых свидетельств у нас нет. Есть только совпадение, что он ушел из жизни таким же способом, как Крис Корнелл и в день его рождения. Есть его трогательная записка, посвященная Крису Корнеллу в тот день, когда тот ушел из жизни – очень эмоциональная, надрывная, о том, что для Беннингтона это огромная потеря", – сказал Денис Бояринов.

За несколько часов до того, как стало известно о смерти Беннингтона, Linkin Park представила новый музыкальный клип на песню Talking To Myself. Это сингл из альбома One More Light, вышедшего в мае. В видео вошли фрагменты из выступлений группы. В конце клип резко обрывается – на последних кадрах Беннингтон уходит от микрофона.

Денис Бояринов рассказал о том, какое значение имела группа для современной музыкальной культуры.

"Они, во-первых, пришли в очень удачный момент. Hybrid Theory, альбом, который заявил нам о группе Linkin Park, появился в 2000 году. Это новый век, новое поколение. Старые рок-группы уже были не очень интересны, молодым людям требовалась новая рок-музыка. Linkin Park комбинировали, с одной стороны, роковую энергию, эмоциональность и агрессию, за которую и отвечал вокалист Беннингтон, с какими-то новыми ритмами, рэп-подачей. Новый звук, новая стилистика привлекли молодых людей. И это были их ровесники, двадцатилетние парни. Беннингтон испытал на себе все, о чем он пел – жизненные проблемы, их преодоление", – сказал Денис Бояринов.

