Экономист: штраф ExxonMobil за "нарушение санкций" – символический шаг

Минфин США оштрафовал ExxonMobil на $2 млн за "нарушение санкций", введенных против России. Экономист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik связал это с внутриполитической ситуацией в США.

Действия Минфина США по штрафу ExxonMobil за нарушение санкций против РФ из-за подписания документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным несправедливы, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Действия OFAC (Office of Foreign Assets Control, подведомственная Минфину США и отвечающая за применение американских санкций) фундаментально несправедливы", – говорится в сообщении.

Ранее OFAC оштрафовала ExxonMobil на 2 млн долларов за нарушение санкционного режима. В период с 14 по 23 мая 2014 года ExxonMobil подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который находится под санкциями США.

"Каждый из подписанных документов, которые упоминает OFAC, относятся исключительно к бизнесу "Роснефти" (компания не находится под санкциями США – ред.)", – говорится в сообщении. ExxonMobil приводит пример главы BP Роберта Дадли (гражданин США), которому Минфин США разрешил участвовать в советах директоров "Роснефти" и встречаться с Сечиным, поскольку заседания совета директоров не имеют отношения лично к Сечину.

По информации на сайте российской компании, глава "Роснефти" Игорь Сечин в период, указанный в сообщении OFAC, подписал с президентом ExxonMobil Development Нилом Даффином договор о продлении срока действия действующего стратегического соглашения по реализации проекта "Дальневосточный СПГ".

Кроме того, с президентом ExxonMobil Russia Гленом Уоллером было подписано соглашение об оказании консорциумом "Сахалин-1" комплекса услуг по бурению, добыче, подготовке, транспортировке, хранению и погрузке углеводородов, добытых на Северной оконечности месторождения Чайво, с использованием инфраструктуры "Сахалина-1" в соответствии с лицензионными обстоятельствами и совместной технической схемой разработки.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что в данном случае подход США к данному вопросу – символический.

"С юридической точки зрения возражение ExxonMobil имеет под собой основание, потому что закон обратной силы не имеет. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что (в вопросе штрафа ExxonMobil) существует политическая ангажированность. Если обратиться к официальной статистике ExxonMobil, то за прошлый год ее чистые доходы составили 8 млрд долларов. Естественно, штраф в 2 млн долларов для компании – копейки. Это такие копейки, которые говорят просто о символическом подходе к решению этой проблемы", – сказал Владимир Васильев в эфире радио Sputnik.

Он не исключает, что выдвигаемые претензии к ExxonMobil — это попытка снизить давление на администрацию Белого дома.

"С моей точки зрения, это чисто политический шаг, чтобы отвлечь внимание в Вашингтоне от сжимающегося круга давления на администрацию (президента США Дональда) Трампа. Это такой "косметический" шаг, который лишний раз свидетельствует о том, что ситуация с расследованием "русского следа" в США является достаточно серьезной. Сейчас под следствие попадает все больше и больше членов семейства Трампа: уже согласился где-то выступать (зять и советник Дональда Трампа Джаред) Кушнер, уже согласился где-то выступать с показаниями по поводу "связей" с Россией Дональд Трамп-младший, выдвигаются какие-то претензии к Иванке Трамп, может, ее скоро "подтянут". Не исключено, что и (госсекретарь США Рекс) Тиллерсон в какой-то момент может оказаться под подозрением. То есть этот штраф, с моей точки зрения, это форма уменьшить потенциальное давление, сказать, что администрация к этому вопросу подходит объективно, никаких "связей" с Россией нет и нечего в этом направлении вести расследование", – считает Владимир Васильев.

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