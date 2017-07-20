Эксперт: то, что показали Т-50 на МАКСе, вводит в "состояние ступора"

Первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения Т-50 завершен, сообщил главком ВКС России Виктор Бондарев. Эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил впечатляющее выступление российского истребителя на авиасалоне МАКС-2017.

Главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев сообщил, что первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения (ПАК ФА, Т-50) завершен.

"Сегодня историческое событие – в рамках авиасалона МАКС подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50. Переходим ко второму этапу испытаний. Также получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов", – сказал он.

Т-50 (ПАК ФА – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) – российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Самолет должен сменить в ВКС Су-27. Планируется, что до 2020 года военные получат 55 истребителей пятого поколения.

Эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил впечатляющее выступление российского истребителя на авиасалоне МАКС-2017.

"Это действительно знаковое событие, хотя бы потому, что мы – вторая страна, которая подходит к этапу серийного выпуска этих машин – истребителей пятого поколения. То, что показали Т-50 на МАКСе – это состояние ступора, особенно по маневренности. Бой, который устроил (заслуженный летчик-испытатель, герой России) Сергей Богдан со своим товарищем в небе, очень впечатлил. Машины делали такое! Я видел на "Фарнборо" (авиасалон, проходящий в Великобритании – ред.), как летает F-22, но даже близко такого не было", – сказал Дмитрий Дрозденко.

По его словам, единственным конкурентом Т-50 является американский F-22 Raptor. Но и перед ним российский самолет имеет важное преимущество.

"Конкурент у него один – это F-22 Raptor, остальные – не конкуренты. При этом преимущество Т-50 в том, что машина, в отличие от Raptor – более новая. За счет того, что она создавалась позже, она вобрала в себя большее количество технологических инноваций. Хотя есть, возможно, определенные недостатки, про которые мы не знаем – например, мы не знаем степень готовности электроники. Но ведь этого не знают и про американцев, так как компании просто не заявляют какие-то параметры", – отметил эксперт.

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