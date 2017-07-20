Мнение: отчет о работе украинской полиции – как из параллельной реальности

Сотрудники правоохранительных органов у здания Верховной рады Украины в Киеве, где проходит акция протеста против депутатской неприкосновенности. 15 июля 2017

Сотрудники правоохранительных органов у здания Верховной рады Украины в Киеве, где проходит акция протеста против депутатской неприкосновенности. 15 июля 2017

Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал работу полиции за первое полугодие, но отметил положительную тенденцию – снижение уровня преступности. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik высказал сомнение в объективности приведенных министром данных.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что недоволен результатами работы Национальной полиции в первом полугодии этого года, однако отметил тенденцию снижения уровня преступности.

"Сегодня Нацполиция подвела итоги работы за первое полугодие 2017 года – динамика уверенно положительная… Доволен ли я результатами? Конечно, нет! Уровень преступности на Украине недопустимо высокий для цивилизованной европейской страны. Доволен ли я тенденцией – уже заметным снижением уровня преступности, ростом раскрытия и улучшением качества работы системы полиции? Несомненно", – написал Аваков на своей странице в Facebook в понедельник.

По его данным, рост уровня раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности составляет 22%, служебной деятельности – 53%, использования бюджетных средств – 16%. Министр отметил снижение на 5% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также на 24% – совершенных в отношении несовершеннолетних.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил сомнение в объективности этих показателей.

"Статистика министра внутренних дел Украины Арсена Авакова выглядит, как цифры из параллельной реальности. Считаю процентные и количественные показатели, приводимые украинским министром, манипуляционным вбросом в информационное пространство Украины. Страну раздирает гражданская война, по улицам городов расхаживают вооруженные радикалы, реформа правоохранительной системы государства провалена. И на этом фоне Арсен Аваков выдает такие оптимистичные цифры. Похоже на то, что министр готовится к потенциальным внеочередным парламентским выборам и, именно исходя из этого, он осуществил такой информационный вброс", – сказал Иван Мезюхо.

По мнению политолога, объективную оценку работы полиции никто на Украине представить не может.

"На сегодняшний день на Украине нет сил, которые действительно могли бы привести объективные показатели по работе Национальной полиции и в целом всей правоохранительной системы. Потому что на сегодняшний день все правоохранительные структуры Украины политически мотивированы, и управляют ими политики, а не профессиональные кадры, действительно разбирающиеся в правоохранительных делах", – сказал Иван Мезюхо.