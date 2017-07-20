Политолог о конфликте ЕС и Варшавы: у Польши еще есть шанс уйти в сторону

Польша может обратиться в Суд ЕС, если Еврокомиссия введет в отношении страны санкции. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов выразил мнение, что даже угроза потерять дотации ЕС не остановит польские власти.

Польша может обратиться в Суд ЕС, если Еврокомиссия введет в отношении республики санкции из-за судебной реформы, заявил агентству PAP замглавы МИД страны Конрад Шиманьский.

"Если ЕК представит свои рекомендации, правительство предметно их рассмотрит. Если дойдет до запуска иных процедур, мы будем защищать свою правоту в том числе в Суде Европейского союза", – заявил он.

В среду коллегия еврокомиссаров пришла к выводу, что судебная власть в Польше окажется под контролем политической, если в стране будут приняты три закона в рамках реформы.

В этой связи Еврокомиссия намерена на следующей неделе направить Варшаве новые рекомендации и запустить процедуру по предотвращению нарушений законодательства Евросоюза. По словам вице-председателя ЕК Франса Тиммерманса, Европейская комиссия близка к запуску процедуры в рамках седьмой статьи договора о ЕС, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что польские власти не собираются уступать руководству Евросоюза, даже несмотря на угрозу потерять дотации ЕС.

"Помимо угрозы исключения из Совета Европы существует вполне весомая угроза, связанная с финансированием Польши дотациями из Евросоюза. Это самая весомая в данном случае угроза для Польши, и поэтому устами главы МИД Витольда Ващиковского и замглавы ведомства Конрада Шиманьского они (польские власти) фактически пытаются дезавуировать угрозу. Но на самом деле она реальна. Расследование по поводу Польши идет с января нынешнего года, и оно еще не закончено. По итогам расследования будут вынесены определенные меры. Но, насколько мне известно, президент (Польши), учитывая шумиху вокруг изменений в закон (по судебной реформе), пока не подписал его. То есть шансы у Польши, скажем так, красиво уйти в сторону пока есть", – отметил Александр Асафов.

Политолог добавил, что возникшие проблемы в судебной реформе – это отражение внутренней политической борьбы в Польше.

"За все эти "забавные" поступки Качинского, всей его партии и текущей системе власти придется отвечать перед обществом. Поэтому она пытается максимально внести изменения в политическую систему, оставив неприятное наследство тем, кто придет за ними. Поэтому, я думаю, что Польша будет настаивать на этом законе (по судебной реформе). ЕС наложит какие-то санкции, но это не так важно… Парадокс в том, что в Польше правящая партия является главным евроскептиком. И с одной стороны, она выступает за незыблемость ЕС, а с другой стороны, множит антиевросоюзную пропаганду. Но, в том числе, это и подготовка удара по возможным политическим оппонентам, которых представляет (бывший премьер Польши, глава Евросовета) Дональд Туск и партия "Гражданская платформа". Они стоят исключительно на евросоюзных позициях. Поэтому, я думаю, что закон примут", – заключил Александр Асафов.

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