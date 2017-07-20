Мнение: расследование военных преступлений в Сирии будет "традиционным"

Евросоюз выделит 1,5 млн евро в поддержку расследования фактов нарушений международного права в Сирии, сообщает Еврокомиссия. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что расследование пойдет "по накатанной дорожке".

Евросоюз выделит 1,5 миллиона евро в поддержку "международного независимого и беспристрастного механизма" под эгидой ООН, который призван облегчить расследование фактов нарушения международного права с марта 2011 года в Сирии и привлечение к суду виновных, сообщает Еврокомиссия.

"Ответственные за военные преступления должны понести ответственность как можно скорее. Европейский союз сегодня подтверждает свое обязательство и поддержку сирийцам и политическому процессу, которым руководит ООН в целях мирного разрешения кризиса", – цитирует главу дипломатии ЕС Федерику Могерини пресс-служба ЕК.

Сумма, которую готов выделить ЕС, небольшая, но дело не в ней, отметил в эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

"1,5 миллиона для ЕС, тем более на такое очень сложное мероприятие – это, конечно же, мало. Это можно считать символическим жестом. Мне кажется, главное – не в той сумме, которая выделяется, хотя она тоже, конечно, важна, а в том, что собой будет представлять эта так называемая независимая комиссия. Самое интересное – это то, чем реально будет заниматься эта комиссия. Мне кажется, здесь больше вероятности того, что будут расследоваться не реальные военные преступления, а все пойдет по накатанной дорожке. Мы знаем, что в течение длительного времени ЕС и США постоянно обвиняли режим (президента Сирии) Башара Асада и сирийские войска в военных преступлениях", – отметил Алексей Зудин.

Политолог предположил, какие эксперты могут войти в состав комиссии.

"Дамаск исключается по определению. В тех заявлениях, которые были, акцент – на независимых экспертах. Так что я думаю, что будет попытка собрать экспертов, лояльных подходам США и ЕС. Они будут действовать под эгидой ООН. Но в целом мы вправе ожидать, что деятельность комиссии будет подчинена традиционным американским и европейским подходам к Сирии. Согласно этим подходам, вся вина за военные преступления ложится на Башара Асада и отчасти – на российские ВКС", – сказал Алексей Зудин.