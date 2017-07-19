Мнение: Германия хочет поторговаться с США в вопросе антироссийских санкций

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выступил за постепенную отмену санкций в отношении России. Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik отметил, что это не первое подобное заявление со стороны европейских политиков.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался за постепенную отмену санкций в отношении России.

"В соответствии с решением ЕС Минские договоренности должны быть выполнены на 100%, прежде чем санкции могут быть сняты также на 100%. Я считаю это неосуществимым. Было бы правильным понемногу последовательно отменять санкции, чтобы показать, что следует двигаться по направлению к миру", – заявил Габриэль в интервью журналу Focus.

Министр предложил пересмотреть политику в отношении России. "Несмотря на то, что сейчас многое говорит против этого, я ратую за новую восточную политику и политику разрядки напряженности", – сказал он.

Кроме того, глава МИД Германии раскритиковал намерение сената США ввести новые антироссийские санкции, от которых могут пострадать европейские страны. Он обвинил Вашингтон в том, что его "внешняя политика становится продолжением их экономической политики". "Загонять Россию в угол, вытесняя российский газ из Европы и заставляя европейцев покупать вместо этого американский, – нет, так не пойдет", – отметил министр.

Говоря о позиции Москвы по отношению к ситуации на Украине и к Западу, Габриэль призвал каждого "взять и попробовать понять то, как на мир смотрят другие". По его словам, Путин считает, что Запад его подвел, в частности, начав переговоры об ассоциации Киева с Евросоюзом без участия Москвы.

Габриэль также объяснил, что часто встречается с президентом России Владимиром Путиным, поскольку у Москвы и Берлина накопилось "много проблем". Он отметил, что надеется на более непринужденные отношения, но для этого необходимо урегулирование конфликта на Украине.

Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин считает, что подобные заявления со стороны европейских политиков стали уже "ритуальными".

"Пока это заявление можно воспринимать, к сожалению, исключительно как ритуальное. Потому что многие высокопоставленные представители истеблишмента разных стран – Германии, Италии, Австрии – высказались на эту тему, но, что называется, воз и ныне там. Понятно, что этих высказываний недостаточно для снятия санкций: стандартно, раз в полгода Евросоюз продлевает эти санкции – и те чиновники, которые высказываются за снятие санкций, вынуждены голосовать за их продление. Поэтому, конечно, приятно, что европейские чиновники демонстрируют понимание сути происходящего и отказываются от глупой и вредной антироссийской риторики, но никаких результатов нет. Скорее всего, европейцы, конкретно – Германия, хочет поторговаться с американцами в этом смысле: дескать, вы не вводите новые санкции, которые, в первую очередь, бьют по европейским компаниям, а мы в ответ не требуем немедленного снятия предыдущих антироссийских санкций. Вполне вероятно, такую возможность германские политики рассматривают", – сказал Алексей Мухин в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание на то, что западные страны продолжают увязывать снятие антироссийских санкций с выполнение Россией Минских соглашений. Но в самой формулировке есть серьезное противоречие.

"Лоббисты Вашингтона на территории ЕС по-прежнему сильны, по-прежнему существует эта глупая привязка снятия санкций (с России) в обмен на выполнение Минских соглашений, несмотря на то, что в самой этой формулировке заложено довольно серьезное противоречие. Потому что Россия не является стороной конфликта. Глупость ситуации очевидна. При этом, если посмотреть, в данном случае американцы хорошо устроились: они в нормандском и минском формате не присутствуют, но как бы являются стороной. В этой связи впору вводить определенные санкционные меры в отношении США и других стран, не выполняющих, пользуясь терминологией наших оппонентов, Минские соглашения", – считает политолог.

По его мнению, в целом Германия сегодня хочет дистанцироваться от украинского кризиса, так как понимает, что не может повлиять на Киев.

"В целом Германия, как и США, пытается дистанцироваться от этого процесса, понимая, что де-факто не владеет ситуацией, хотя де-юре является гарантом выполнения Минских соглашений со стороны Киева. Это называется – "съехать по-тихому". Когда Германия или Франция оплачивали Киеву его издержки, тогда рычаги влияния были. Но в последнее время Германия и Франция отказались от любых выплат, поэтому рычагов нет. (Президент Украины Петр) Порошенко может выслушать претензии, покивать, и все, на этом все закончится", – заключил Алексей Мухин.

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