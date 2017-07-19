Политолог о возможных поставках оружия Киеву: США повышают ставки

В США заявили, что решение о поставке Киеву летальных вооружений может быть принято в течение нескольких месяцев. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это очередной ход американцев в "игре нервов" против России.

Решение о поставке на Украину оборонительных вооружений может быть принято в течение нескольких месяцев, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва.

В ходе слушаний в сенате во вторник Сельву спросили, какое именно вооружение может быть поставлено Украине. "Эти дискуссии продолжаются. Думаю, в предстоящие месяцы у вас будет ответ на этот вопрос. Но мы выступаем за летальные средства, такие как противотанковые вооружения. То есть не танки и не наступательное вооружение, а оборонительное", – сказал генерал.

Он уточнил, что этот вопрос обсуждают Комитет начальников штабов и европейское командование США. В ходе слушаний он назвал решение о поставках летальных видов вооружения на Украину "политическим выбором".

Политолог, шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" Семен Уралов считает подобные заявления очередным ходом в "игре" по втягиванию России в конфликт.

"У меня есть предположение, что это всего лишь один из ходов в игре по втягиванию России в мировой конфликт – только не в прямой, так как он невозможен между ядерными державами, а в косвенный. То есть идет такая "игра нервов", и сейчас ставки поднимаются. И понятно, что Украина – это таран, Украина – это инструмент. И в данном случае к вопросу о летальном оружии Украине все равно бы пришли, потому что видно, что Россия соблюдает хладнокровие, не ведется, поэтому и повышают ставки. В игре же как происходит – делается первый шаг, смотрится, как реагирует противоположная сторона. Если результата нет, то ставки немного повышают, если опять результата нет, то снова повышают ставки…", – сказал Семен Уралов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что Украина – не единственная страна, с помощью которой Запад хочет добиться своих целей.

"Россию пытаются затянуть в "болото" – здесь обложили, там обложили. Посмотрите, что происходит по периметру России: Украина просто самый сильный таран, мы обращаем на него внимание, но у нас же еще есть 8 августа 2008 года в Южной Осетии, у нас еще есть Прибалтика… Но в данном случае правильной реакцией, мне кажется, будет вообще не обращать на это внимание", – считает политолог.

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