Украинский экономист: с закупками угля в США могла возникнуть некая схема

США почти втрое подняли цены на уголь для Украины. Украинский экономист Олег Соскин в эфире радио Sputnik отметил, что уголь можно покупать гораздо ближе и дешевле, и обратил внимание на то, что закупками занимаются прежде всего частные предприятия.

Цены на американский металлургический уголь для Украины выросли в три раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные опубликованы в отчете Министерства энергетики США, который попал в распоряжение журналистов RT.

В документе утверждается, что с января по март 2017 года Киеву продавали уголь по цене 206 долларов за тонну. При этом стоимость минерального ресурса за аналогичный период прошлого года не превышала 71 доллар. Также отмечается, что украинская сторона постоянно наращивает объемы закупок. Так, в начале 2016 года она запросила у Вашингтона 355 тысяч тонн, а в нынешнем году уже 865 тысяч.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев планирует закупить два миллиона тонн угля у штата Пенсильвания, а глава МИД Украины Павел Климкин назвал предлагаемые США цены "очень конкурентными".

Однако можно найти гораздо более дешевый уголь, причем, в пределах страны. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин.

"Цена колоссально возросла. Естественно, такой уголь возить абсолютно невыгодно. В мире добывается достаточно угля для того, чтобы решать вопросы внутри страны. В том числе, в центре страны остались территории, где есть шахты, и там можно нормально этот уголь добывать. Плюс есть западный, Львовско-Волынский угольный бассейн, Польша, та же Австралия, ЮАР, есть и ближе угольные запасы. То есть сегодня найти более дешевый уголь – не вопрос. Раз происходят такие экстраординарные события, нужно прекращать закупать этот уголь. Его закупают, прежде всего, частные предприятия. И в данном случае, конечно, ключевым является тот же "ДТЭК" – это система (украинского бизнесмена Рината) Ахметова. Поэтому государственных закупок угля меньше. Так что, возможно, возникла какая-то схема. То есть какая-то дельта просто начинает оставаться в США, созданы фиктивные контракты, которые позволяют тому же Ахметову, делясь с какими-то частными компаниями в США, оставлять часть выручки", – сказал Олег Соскин.

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