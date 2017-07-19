Украинский экономист: с закупками угля в США могла возникнуть некая схема

Цены на американский металлургический уголь для Украины выросли в три раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные опубликованы в отчете Министерства энергетики США, который попал в распоряжение журналистов RT.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев планирует закупить два миллиона тонн угля у штата Пенсильвания, а глава МИД Украины Павел Климкин назвал предлагаемые США цены "очень конкурентными".
Однако можно найти гораздо более дешевый уголь, причем, в пределах страны. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин.
"Цена колоссально возросла. Естественно, такой уголь возить абсолютно невыгодно. В мире добывается достаточно угля для того, чтобы решать вопросы внутри страны. В том числе, в центре страны остались территории, где есть шахты, и там можно нормально этот уголь добывать. Плюс есть западный, Львовско-Волынский угольный бассейн, Польша, та же Австралия, ЮАР, есть и ближе угольные запасы. То есть сегодня найти более дешевый уголь – не вопрос. Раз происходят такие экстраординарные события, нужно прекращать закупать этот уголь. Его закупают, прежде всего, частные предприятия. И в данном случае, конечно, ключевым является тот же "ДТЭК" – это система (украинского бизнесмена Рината) Ахметова. Поэтому государственных закупок угля меньше. Так что, возможно, возникла какая-то схема. То есть какая-то дельта просто начинает оставаться в США, созданы фиктивные контракты, которые позволяют тому же Ахметову, делясь с какими-то частными компаниями в США, оставлять часть выручки", – сказал Олег Соскин.
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