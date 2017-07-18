Мнение: Киев ждал от украинцев патриотического угара из-за Крыма. Не вышло

В Крыму заявили о том, что Украина начала туристическую блокаду полуострова. Как отметил в эфире радио Sputnik публицист Александр Чаленко, украинцы хотят отдыхать в привычной для себя обстановке и не ведутся на пропаганду Киева.

Киевские власти пытаются помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты, заявил глава регионального межнационального комитета Заур Смирнов.

"Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую. Наши источники из числа служащих госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия", – рассказал Смирнов РИА Новости.

По его мнению, такие меры "продиктованы страхом" того, что украинцы увидят реальную обстановку в Крыму, где вместо навязываемых киевской пропагандой танков на улицах и репрессий царит межнациональное согласие, идут масштабные инфраструктурные проекты.

Накануне крымское погрануправление ФСБ сообщило, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым.

Так, по данным российских пограничников, в субботу "из-за препятствий украинской стороны" время ожидания в очереди перед пунктом пропуска "Чонгар" в среднем составляло порядка 13 часов.

Публицист, обозреватель издания "Украина.ру" Александр Чаленко в эфире радио Sputnik объяснил это тем, что украинцы не верят пропаганде, которую ведут власти.

"Я долгое время живу в Москве, долгое время жил в Киеве. Есть разница между Москвой и Львовом, а между Москвой и Киевом и Харьковом разницы нет – живет один и тот же народ. Большинство граждан аполитично. Они хотят отдыхать в своей среде, в привычной обстановке. Приезжая в Крым, они не чувствуют, что приехали за границу, – они приехали к своим. Современное украинское государство требует от своих граждан не только лояльности, но и патриотического угара. Оно считает, что украинский гражданин должен обидеться на Российскую Федерацию, отказаться ехать в Крым, пока он, как они говорят, аннексирован и оккупирован. А из этого ничего не выходит. Украинский гражданин не ведется на такие пропагандистские картинки", – сказал Александр Чаленко.

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