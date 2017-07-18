Военный эксперт: испытание LaWS рассчитано на впечатлительных инвесторов

Военные США сбили беспилотник с помощью системы лазерного оружия (LaWS) на учениях в Персидском заливе. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что применение данного вида оружия имеет ограничения.

ВМС США провели в Персидском заливе испытание системы лазерного оружия (LaWS), с помощью которого был уничтожен беспилотник, сообщил телеканал CNN.

Система была установлена на корабле-амфибии Ponce. Как заявил капитан корабля Кристофер Уэллс, "лазерное оружие универсально. Оно способно работать не только против воздушных, наземных или каких-то иных целей, но справляется со всеми".

Как отмечает телеканал, LaWS способна поражать объекты "со скоростью света" и является в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет.

"Мы не беспокоимся из-за ветра, из-за дальности действия, мы не волнуемся ни из-за чего другого", – приводит CNN слова лейтенанта Кейла Хьюза.

В качестве цели для тестирования был выбран беспилотный самолет, который упал в море после попадания. Военные заявили, что удар был незаметным и беззвучным.

Сообщается, что лазерному оружию для работы необходим лишь определенный запас электричества, поступающего из генератора.

Стоимость LaWS – примерно 40 млн долларов.

Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что применение данного оружия имеет существенные ограничения.

"Что было продемонстрировано в Персидском заливе: цель была – беспилотник, корпус пластиковый. Воздействие лазера на определенном расстоянии на пластик может причинить ему вред. Демонстрация этого оружия была сделана с корабля, и это неслучайно. Потому что для действия лазера требуется достаточно мощная энергетическая установка, речь идет о мощностях порядка 350-450 киловатт на один лазер. Размещают эти установки именно на кораблях, потому что это достаточно громоздкое сооружение. Там еще присутствуют определенные конденсаторы, которые накапливают эту энергию, чтобы выдать ее на лазер для выстрела на дистанцию порядка трех-пяти километров. Если речь идет о больших дистанциях, то лазерный луч теряет фокусировку. А на больших дистанциях он вообще бесполезен", – сказал Алексей Леонков.

Хотя, по его словам, это оружие производит впечатление.

"Бить по разовым целям – да, получается. По неметаллическим целям – получается. Но если идет, например, массовый налет, то это оружие абсолютно бесполезно. Кроме того, более серьезные цели, имеющие серьезное бронирование, лазер вряд ли сможет поразить. Единственное, на что оно может эффективно воздействовать – это приборы: оптика и электронное оборудование. Выводить из строя да, смогут: ослеплять, выводить с траектории. Это оружие не меняет баланса сил, но на впечатлительных инвесторов производит впечатление", – сказал Алексей Леонков.

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