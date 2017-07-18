Мнение: в США сворачивают "неприличную кампанию" вокруг дипсобственности РФ

Россия и США "почти" решили вопрос дипсобственности, сообщает CNN. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев выразил мнение, что твердость позиции российской стороны дает результаты.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва "почти" достигла соглашения с Вашингтоном о возвращении дипломатической собственности. Об этом сообщил корреспондент телеканала CNN Джим Скуитто.

17 июля в Вашингтоне состоялся второй раунд консультаций между Рябковым и заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном. Одной из главных тем переговоров стало возвращение дипсобственности.

Накануне высокопоставленный чиновник в Белом доме рассказал РИА Новости, что Вашингтон не собирается возвращать Москве резиденции без получения "чего-то взамен". Комментируя эти слова, в Кремле заявили, что выдвижение каких-либо условий в этом вопросе неприемлемо.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров назвал ситуацию с арестом дипсобственности в США "грабежом средь бела дня".

"Как это так: отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действуют по принципу "Что мое, то мое, что твое, то поделим", — сказал Лавров журналистам, выразив надежду, что в администрации Дональда Трампа "все же есть здравомыслящие люди".

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев выразил мнение, что твердость позиции российской стороны дает результаты.

"Дело не только в том, что нам не возвращают дипсобственность, а в том, что нам начали выдвигать абсолютно неприемлемые ни с политической, ни с юридической точки зрения условия для возвращения этой собственности, что очень сильно выходило за рамки любой вменяемой дипломатической практики. Это первое. Второе: пока мы имеем только интерпретацию заявления о близости решений, которое сделала одна из американских телекомпаний на основании краткого комментария замминистра иностранных дел России. И последнее: я думаю, что единственной причиной, по которой Вашингтон начал сворачивать очень негативную и очень неприличную информационную и политическую кампанию вокруг российской дипломатической собственности в США, является именно жесткость позиции российских официальных лиц. Я считаю, это очень важный прецедент на будущее", — сказал Дмитрий Евстафьев.

По его мнению, американская сторона должна пойти на определенные уступки.

"Я думаю, что частично какие-то уступки американцы должны будут делать, потому что если этого не будет, то тогда ситуация пойдет, как снежный ком. У меня такое ощущение, что российская сторона морально готова к принятию не просто симметричных мер, а усиленно симметричных мер. И, надо сказать, у России есть такие возможности", — отметил политолог.

В конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы ввела в отношении Москвы пакет санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России.

Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне. Обе резиденции являются дипломатической собственностью Москвы.

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