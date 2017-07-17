Востоковед: на Западе не хотят признать, что в Сирии их карта бита

ЕС ввел санкции против 16 сирийских военнослужащих и ученых, якобы причастных к химатакам. Востоковед Михаил Рощин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в Европе тем самым пытаются "поставить подножку" процессу урегулирования ситуации в Сирии.

Евросоюз принял решение ввести санкции против 16 сирийских военнослужащих и ученых, которых он обвиняет в организации химических атак в стране, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет 17 июля 2017 года включил 16 человек в список лиц, против которых направлены ограничительные меры ЕС, действующие против сирийского режима. ЕС добавил этих 16 человек за их участие в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения", – сообщил Совет ЕС.

В документе отмечается, что речь идет "о восьмерых высокопоставленных военнослужащих и восьмерых ученых, задействованных в распространении и использовании химического оружия".

Таким образом, как говорится в документе, в санкционном списке ЕС против представителей сирийского режима будут значиться 255 человек. В него также включены 67 юридических лиц.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин считает, что Совет ЕС тем самым пытается помешать разрешению сирийского кризиса.

"Я думаю, что они (западные политики) в очередной раз строят все свои предположения исключительно на каких-то подозрениях, которые так до конца проверены не были. Мне кажется, Совет Европы в данном случае просто торопится с тем, чтобы осложнить решение сирийской проблемы, которое сейчас наметилось: в частности, Франция сейчас старается занять более конструктивную позицию, достигнут определенный прогресс в переговорах с США… Поэтому, на мой взгляд, это такая попытка "поставить подножку" (разрешению ситуации в Сирии). Запад в свое время сделал очень серьезную ставку на оппозицию в Сирии. Сейчас они видят, что силы ее не столь велики. И понятно, что они не хотят признать, что их карта в Сирии бита", – сказал Михаил Рощин в эфире радио Sputnik.

В целом же, по его мнению, данные санкции вряд ли окажут серьезное влияние на тех, против кого они были введены.

"На мой взгляд, это такие чисто символические шаги. Поскольку Сирия и так находится в состоянии войны, и жители страны находятся в тяжелой ситуации. Поэтому какие-то формальные санкции, которые принимаются за тысячи километров, в Европе, для них, в общем-то, не имеют серьезного значения", – считает эксперт.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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