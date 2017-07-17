Политолог: торговые преференции ЕС – это "мелкие подачки" Киеву

Совет ЕС одобрил торговые преференции для Украины. Так европейцы пытаются исправить положение, которое сложилось после недавнего саммита Украина-ЕС, завершившегося без итоговой декларации, сказал в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов.

Евросоюз окончательно одобрил новые односторонние торговые преференции для Украины, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

Торговые привилегии, действие которых рассчитано на три года, должны заработать с сентября. Они были выработаны Еврокомиссией около года назад как дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации.

В Совете ЕС надеются, что послабления помогут улучшить экономическую ситуацию на Украине и дать толчок для экономических реформ.

Преференции предусматривают выделение Киеву дополнительных ежегодных квот по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов. Речь идет о кукурузе (625 тысяч тонн), ячмене (325 тысяч тонн), пшенице (65 тысяч тонн), овсе (4 тысячи тонн), а также обработанных томатах (3 тысячи тонн), натуральном меде (2,5 тысячи тонн) и виноградном соке (500 тонн).

Кроме того, предполагается полное снятие импортных пошлин по ряду промышленных товаров: меди, алюминия, удобрений, красителей, обуви, а также оборудования для телевизионной и аудиозаписи.

Чтобы получить эти привилегии, Украина должна следовать тем принципам, которые установлены в рамках соглашения об ассоциации: уважение демократических принципов, прав человека и основных свобод, а также продолжение борьбы с коррупцией.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что торговыми преференциями в Совете хотели бы исправить положение, которое сложилось после 19-го саммита Украина-ЕС, завершившегося без итоговой декларации.

"Видимо, для того, чтобы подсластить пилюлю для Киева после встречи ЕС-Украина, где не было принято итоговое соглашение, сейчас говорится о введении торговых преференций. Ведь Украина добивалась, чтобы в этом соглашении был зафиксирован ее курс на вступлении в Европейский союз, но это было в категоричной форме отвергнуто. Теперь Украина пытается добиться чего-то по мелочам. Эти преференции сводятся к тому, чтобы пересмотреть в сторону увеличения разного рода квоты, которые имеет Украина на торговлю с ЕС. Сейчас они настолько небольшие, что постоянно перекрываются. Конечно, польза от них какая-то будет – Украина находится в столь сложном положении, что любые формы поддержки ей нужны. Но говорить, что это даст резкий скачек развитию экономики, вряд ли приходится. Долги у страны огромные, они постоянно растут, и о том, как их возвращать, не говорится. Поэтому приходится закрывать дыры мелкими подачками и делать вид, что есть продвижение к сближению Украины и Европейского союза по экономической линии", – считает Юрий Светов.