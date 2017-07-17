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Эксперт о готовности боевиков воевать с "ан-Нусрой"*: Россия показала силу

14:3217.07.2017
(обновлено: 14:33 17.07.2017)
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© AP Photo / Edlib News Network ENNБоевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра на севере СирииБоевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра на севере Сирии
© AP Photo / Edlib News Network ENN
Тысячи боевиков в Сирии готовы бороться против "Джебхат ан-Нусры"*, заявили в национальном совете по вопросам мира и примирения в Сирии. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik объяснил это желанием перейти на сторону победителя.

Более десяти тысяч боевиков в провинциях Хама, Хомс и Идлиб готовы к переговорам для совместной борьбы против группировки "Джебхат ан-Нусра"*, заявил РИА Новости глава национального совета по вопросам мира и примирения в Сирии шейх Салех Наими.

По его словам, они готовы бороться с террористами в случае "прямой поддержки от России".

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© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Если говорить о количестве (боевиков – ред.), то их тысячи. Я представлял список 6700 человек, сейчас численность превышает 10 тысяч. Это в Растане и Тальбиси (провинция Хомс), Хаме и Идлибе. Под нашим руководством они (боевики) создали координационный политический комитет", – отметил Наими.

Глава национального совета по вопросам мира и примирения в Сирии рассказал о желании совета как можно скорее провести встречу в Анкаре между вооруженной оппозицией и российской стороной, "где они (боевики – ред.) скажут, что они за". Он отметил, что туда около двух недель назад уже прибыла группа командиров так называемой умеренной вооруженной оппозиции, готовых встретиться с российским послом в Турции и военным атташе, как только они получат на это разрешение от российской стороны.

Глава нацкомитета подчеркнул, что сирийское руководство не препятствует контактам с представителями различной оппозиции, в том числе и за рубежом, поскольку эти действия направлены в первую очередь на поиск путей прекращения кризиса.

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов объяснил в эфире радио Sputnik, почему, по его мнению, боевики идут на переговоры.

"Это все в духе Ближнего Востока. Там любят силу: кто сильный, тот и прав. Россия показала свою силу, показала, что она может успешно решать вопросы на Ближнем Востоке. Россия набирает авторитет. А США авторитет постепенно утрачивают, поскольку штурм Мосула продлился практически целый год, и то толком не могут его взять. США занимают двуликую позицию. С одной стороны, борются с ИГИЛ*, с другой – поддерживают его. Боевики, которые воевали за ИГИЛ*, понимают, что либо смерть, либо перейти на сторону победителя. А для нас главное – быстрее закончить войну. Если действительно тысячи человек перейдут на сторону России, это будет большая имиджевая победа для нашей страны. Авторитет еще больше возрастет", – сказал Олег Глазунов. 

* Террористическая организация, запрещенная в России

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