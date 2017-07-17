Политолог: отношения Украины и Грузии – прерогатива Госдепа США

Президент Украины Петр Порошенко отправился с рабочим визитом в Грузию. Политолог Александр Чачия в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в основе сотрудничества Тбилиси и Киева будет лежать антироссийский вектор.

Президент Украины Петр Порошенко по приглашению своего коллеги Георгия Маргвелашвили 17-19 июля посетит Грузию с рабочим визитом. Это будет первая официальная встреча президентов Украины и Грузии.

В ходе встреч с высшим руководством этой страны украинский лидер намерен обсудить вопросы усиления стратегического партнерства, экономического сотрудничества двух государств, а также принять участие в грузинско-украинском форуме. Украинскую делегацию во главе с главой государства представят министры и высокопоставленные чиновники, а также члены семьи Порошенко.

Официальная церемония встречи глав двух государств состоится 18 июля во дворце президента Грузии, после этого лидеры проведут встречи с глазу на глаз и в расширенном формате. Визит украинского президента предусматривает подписание ряда двусторонних документов, а также заявление для представителей СМИ. Также состоятся встречи президента Украины с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

В ходе визита Порошенко вместе с членами своей делегации примет участие в грузино-украинском форуме, на котором будет поднят вопрос инвестиций в украинскую экономику.

Накануне с официальным визитом Грузию посетил министр обороны Украины Степан Полторак и глава МИД страны Павел Климкин.

Политолог, руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия считает, что во время переговоров украинского лидера с руководством Грузии на первом месте будут стоять экономические интересы украинского бизнеса и самого Петра Порошенко.

"Трудно судить о подлинных целях этого визита. Но, прежде всего, думаю, будут обсуждаться вопросы экономического характера – в Грузии широко представлены интересы украинских бизнесменов, кроме того, Грузия сейчас очень удобное место для вывода капиталов. Украинские бизнесмены, в том числе тесно связанные с Порошенко, имеют в Грузии серьезную собственность, занимаются там какими-то бизнес-проектами. Сам Порошенко, его шоколадный бизнес имеет в Грузии большие интересы, у Порошенко здесь есть такой "кровный интерес"", – сказал Александр Чачия в эфире радио Sputnik.

Что касается политических вопросов, то, по мнению политолога, все будет строиться на антироссийском векторе.

"Визит Порошенко в Грузию и возможный визит в будущем грузинского руководства на Украину – это внешняя политика. А внешняя политика Грузии – это не прерогатива грузинского руководства, так же как внешняя политика Украины – это не прерогатива украинского руководства. Это прерогатива Госдепа США. Если они дали указание Порошенко приехать в Грузию и обсудить какие-то вопросы, значит, что-то обсуждаться будет. Что именно, сложно сказать, но в любом случае в основе этого сотрудничества будет лежать антироссийский вектор. Ведь сам визит Порошенко в Грузию – это еще один повод для разжигания здесь антироссийской истерии", – полагает Александр Чачия.