Эксперт: запрет на продажу алкоголя в выходные нужно чем-то компенсировать

Министерство здравоохранения России может внести в Стратегию формирования здорового образа жизни положение о запрете на продажу спиртного в выходные дни, сообщает газета "Известия".
По данным издания, с идеей запрета выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава, в котором считают, что шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, недостаточно.
Руководитель Московского отделения Всероссийской общественной организации "Антиалкогольный фронт" Николай Бубнов считает, что подобные меры должны рассматриваться в комплексе.
"Должна быть какая-то альтернатива. Например, скидки в кино, парки. Иначе все это уйдет в тень, выйдет с криминальным душком. Должна быть более гибкая политика в этом отношении. Люди уже понимают, что пьянствовать невыгодно: это и по карману бьет, и прочее. Но я считаю, что параллельно с этим должна развиваться структура бесплатных спортивных секций, в выходной день в кинотеатры должны быть скидки, а не наоборот, когда билет дороже бутылки водки. Это же все в комплексе, нельзя вырывать из контекста", – сказал Николай Бубнов в эфире радио Sputnik.
По федеральному закону, продажа алкоголя в стране разрешена с 8 утра до 11 вечера, но местные власти могут ужесточать эти ограничения. Так, в Чечне купить спиртное можно только два часа в сутки – с 8 до 10 утра. В Ульяновской области действует запрет на продажу алкоголя в выходные.
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