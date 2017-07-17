Эксперт: запрет на продажу алкоголя в выходные нужно чем-то компенсировать

Минздрав может запретить продажу алкоголя в выходные, сообщают СМИ. Глава Московского отделения "Антиалкогольного фронта" Николай Бубнов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные меры надо рассматривать в комплексе.

Министерство здравоохранения России может внести в Стратегию формирования здорового образа жизни положение о запрете на продажу спиртного в выходные дни, сообщает газета "Известия".

По данным издания, с идеей запрета выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава, в котором считают, что шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, недостаточно.

Как отмечается, после согласования на межведомственном уровне будет известно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано. "Подобные инициативы обсуждаются в экспертном сообществе", – пояснили в Минздраве.

Руководитель Московского отделения Всероссийской общественной организации "Антиалкогольный фронт" Николай Бубнов считает, что подобные меры должны рассматриваться в комплексе.

"Должна быть какая-то альтернатива. Например, скидки в кино, парки. Иначе все это уйдет в тень, выйдет с криминальным душком. Должна быть более гибкая политика в этом отношении. Люди уже понимают, что пьянствовать невыгодно: это и по карману бьет, и прочее. Но я считаю, что параллельно с этим должна развиваться структура бесплатных спортивных секций, в выходной день в кинотеатры должны быть скидки, а не наоборот, когда билет дороже бутылки водки. Это же все в комплексе, нельзя вырывать из контекста", – сказал Николай Бубнов в эфире радио Sputnik.

По федеральному закону, продажа алкоголя в стране разрешена с 8 утра до 11 вечера, но местные власти могут ужесточать эти ограничения. Так, в Чечне купить спиртное можно только два часа в сутки – с 8 до 10 утра. В Ульяновской области действует запрет на продажу алкоголя в выходные.

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