Политолог: в США стараются "разменять" вопрос "о дипсобственности РФ"

В Белом доме рассказали, при каком условии США вернут дипсобственность РФ. Политолог Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что вопрос вряд ли удастся решить быстро.

США не намерены возвращать российскую дипломатическую собственность без получения "чего-то взамен", сообщил РИА Новости высокопоставленный чиновник в Белом доме.

Так собеседник агентства ответил на вопрос о том, какую позицию занимает новая администрация США по этой проблеме.

14 июля заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил в интервью телеканалу CNN, что американские власти рассматривают возможность возвращения России ее дипломатической собственности. По словам чиновника, Вашингтон хочет "дать шанс" взаимодействию и сотрудничеству с Москвой.

В понедельник, 17 июля в Вашингтоне пройдет второй раунд консультаций замглавы российского МИД Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона, на котором стороны обсудят, в том числе и вопрос с дипсобственностью. От результатов встречи будет зависеть, примет ли Москва ответные меры.

Директор Института прикладных политических исследований, политолог Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что этот вопрос вряд ли удастся решить быстро.

"Думаю, скорее всего, проблема не будет решена: слишком большой клубок противоречий, слишком разные позиции у сторон. Как было понятно с самого начала этой истории, это была политика, это был "прощальный аккорд" (Барака) Обамы. А дальше — весь вопрос в том, на что это готовы "разменять". Россия и США находятся в полосе достаточно сложных переговоров и по Сирии, и по экономическим вопросам. Нынешний вопрос во многом – дополнительная "разменная карта", которую Обама подал для (Дональда) Трампа. Но сейчас оба дипломатических корпуса находятся в парадигме real politics: и российские, и американские дипломаты не обращают внимания на риторические приемы и символические ходы и жесты, а добиваются реальных политических решений от оппонентов", — сказал Григорий Добромелов.

В конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы ввела пакет санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью Москвы.

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