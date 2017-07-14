Политолог: невыдача виз дипломатам – это хамство на дипломатическом языке

Вашингтон отказывается выдавать визы дипломатам РФ, которые должны заменить выдворенных из США в декабре сотрудников российского посольства. Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik назвал позицию администрации США формой давления на Россию.

Вашингтон отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые должны заменить выдворенных из США в декабре сотрудников посольства РФ, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену", – сказала Захарова.

Администрация Барака Обамы 29 декабря 2016 года объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов в рамках пакета новых санкций против России. Кроме того, США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне.

Тогда российские власти решили не прибегать к зеркальным мерам, но оставили за собой право на ответные шаги. При новой администрации Белого дома ситуация осталась без изменений.

В Москве заявили, что уже подготовили ответ на действия Вашингтона. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, терпение Кремля на исходе, а глава МИД Сергей Лавров назвал сложившуюся ситуацию возмутительной.

Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik назвал позицию администрации США в данном конфликте формой давления на Россию.

"Продолжается дипломатический конфликт между Россией и США, и это – форма давления на Россию, форма воздействия на наш МИД. А почему так происходит – потому что (президента США Дональда) Трампа внутри страны постоянно заставляют оправдываться за его "связи" с Россией, это постоянная тема в их СМИ. И Трамп вынужден демонстрировать жесткую позицию, как и его администрация, чтобы показать, что эти обвинения необоснованы", – считает Павел Святенков.

По его мнению, в случае, если Вашингтон не изменит свою позицию, зеркальные меры со стороны Москвы будут не только оправданы, но и необходимы.

"В дипломатии симметричные ответы, "сохранение лица" очень важны. Потому что если вы позволяете себе хамить, а подобные жесты – это именно хамство на дипломатическом языке, то с вами перестают считаться", – заключил Павел Святенков.

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