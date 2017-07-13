Олейник: доверие украинцев к Порошенко – на уровне "обезжиренного кефира"

Экс-премьер Украины Николай Азаров предсказал скорую смену власти в стране. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik отметил, что доверие к киевской власти у украинцев в последнее время резко снизилось.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что власть на Украине вскоре сменится.

Экс-премьер заявил газете "Известия", что все больше украинских политиков выступают за изменение законодательства: значительная часть депутатов Рады требует от президента Петра Порошенко не препятствовать принятию закона об импичменте, который бы на практике регулировал процедуру отставки.

Помимо этого, украинцы недовольны социально-экономической ситуацией, "а в кулуарах киевских властных структур ходят разговоры о возможной отставке правительства", отмечает газета.

"Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены", – приводит издание слова Азарова.

Он также отметил, что думает о возвращении в страну, но сегодняшние условия этого не позволяют: "Украину захлестнули террор, запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией".

"Естественно, мне хотелось бы вернуться. У меня есть определенные планы по возвращению в любом случае. Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований, которые сейчас против меня и моих товарищей и коллег развернуты. Легально это сделать пока нереально", – рассказал Азаров.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik отметил, что доверие как к президенту Украины, так и к правительству в последнее время резко снизилось.

"Я стараюсь базироваться на украинской социологии, которая в данной ситуации не может обманывать, а она свидетельствует о том, что президенту полностью доверяют где-то 4%, парламенту – около 3%, так же как и кабмину. То есть доверие украинцев к тому же Порошенко – на уровне обезжиренного кефира. Кроме того, претензии предъявляют и политики. Поэтому встает вопрос о том, что будет первым – или досрочные выборы парламента, или досрочные выборы президента. При этом парламент, конечно, хочет досрочных выборов президента, а президент – досрочных выборов парламента. Но он (Порошенко) не уверен в своей победе, он проиграет, а проиграв в Верховной раде, он проиграет и президентские выборы", – сказал Владимир Олейник.

Вместе с тем, несмотря на разговоры о возможном импичменте Порошенко, Владимир Олейник считает такое развитие событий маловероятным.

"Когда говорят об импичменте, я считаю, что пока это путь в никуда. Я прекрасно знаю украинское законодательство: внесут этот законопроект, рассмотрят, вероятно, будут блокировать, но даже если проголосуют, то у самого Порошенко есть право вето, он всегда найдет какие-то замечания. И тогда надо будет уже набрать 300 голосов, но это нереально в нынешнем парламенте… Так что, да, поднимается этот вопрос, но я не верю, что что-то будет. Вообще сегодня Порошенко, по сути, является не президентом, а крестным отцом коррупции. И эти люди так просто не уйдут. Потому что они понимают, что потеряв власть, они приобретут тюрьму, причем пожизненно. За все – за переворот, за расстрел на Майдане, за Одессу, за войну… Сейчас политическая ситуация на Украине мне напоминает игру: все пытаются играть в шахматы по правилам, а Порошенко играет в "Чапая". И все сейчас идет к восстанию украинцев", – считает украинский политик.

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