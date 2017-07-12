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Юрист: в расследовании убийства Шеремета появился хороший знак

18:4612.07.2017
(обновлено: 18:48 12.07.2017)
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© Фото : Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на церемонии прощания с погибшим в Киеве журналистом Павлом Шереметом в Украинском доме. 22 июля 2016 годаПрезидент Украины Петр Порошенко на церемонии прощания с погибшим в Киеве журналистом Павлом Шереметом в Украинском доме. 22 июля 2016 года
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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"Комитет по защите журналистов" подверг критике версию Киева о якобы причастности РФ к убийству журналиста Павла Шеремета. Юрист Марина Силкина в эфире радио Sputnik отметила, что киевская версия выглядит голословной.

Президент Украины Петр Порошенко предложил пригласить иностранного следователя для участия в работе по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил в Киеве исполнительный директор международной неправительственной организации "Комитет по защите журналистов" Джоэл Саймон.

"Он (президент Петр Порошенко) предложил нам пригласить международно признанного следователя в национальную команду", – сказал Джоэл Саймон.

Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"Комитет по защите журналистов" также заявил, что версия о якобы причастности России к убийству Шеремета выглядит неубедительно и призвал правоохранительные органы Украины проверить другие версии. 

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Ранее он работал на российском телевидении, а последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". В мае заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что версия о российском следе в убийстве журналиста Павла Шеремета является одной из ключевых.  

Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"Украинские власти заявляют о своей приверженности расследованию убийства Шеремета, но при этом не предъявляют убедительных доказательств в поддержку своей главной линии расследования – участия России", – говорится в докладе комитета, который обнародован в среду.  В докладе также приводится ранее оглашавшаяся информация о присутствии экс-агента СБУ возле дома Шеремета накануне его убийства и выражается озабоченность по поводу того, что власти не расследуют должным образом версию о возможном участии в убийстве украинской стороны.  

Юрист в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина в эфире радио Sputnik отметила, что заявления о предполагаемой причастности России к данному преступлению выглядят голословными.

"До тех пор, пока следствие не будет официально завершено, какие-либо его подробности не подлежат разглашению. Поэтому на данный момент при отсутствии конкретных предъявленных доказательств заявления о причастности российской стороны к смерти Павла Шеремета выглядят голословными. Заявлять на данный момент можно все что угодно", – отметила Марина Силкина.

По ее мнению, публичность в данном случае является одной из гарантий  справедливого расследования преступления. 

"Как сказал один из великих, "судите меня самым несправедливым судом, но судите меня публично". Безусловно, в таких ситуациях публичность является одной из гарантий максимально справедливого расследования. Поэтому привлечение такой организации (как "Комитет по защите журналистов" – ред.) и ее активное участие в освещении расследования данного преступления – это хороший знак. Оно может сыграть позитивную роль в справедливом и подробном расследовании этого случая", – считает Марина Силкина.

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