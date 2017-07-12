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Военный политолог о химоружии у Асада: ЦРУ – мастера фальсификаций

14:1412.07.2017
(обновлено: 14:15 12.07.2017)
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© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия авиаударов в сирийском городе ЗабаданиПоследствия авиаударов в сирийском городе Забадани
© AP Photo / Hassan Ammar
В ЦРУ заявили о наличии доказательств применения химоружия Дамаском. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у США в действительности доказательств нет, но есть желание любыми путями сместить сирийского лидера Башара Асада.

Американская разведка располагает "весомыми доказательствами" применения химоружия сирийским режимом 4 апреля в Хан-Шейхуне, заявил директор ЦРУ Марк Помпео.

По его словам, после апрельских событий в Сирии президент США Дональд Трамп приказал выяснить, что случилось. Помпео сообщил, что разведсообщество стало выяснять, что "реально произошло". В частности, по его словам, проведена работа с американскими партнерами.

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Ветеран "Альфы": для Асада применение химоружия было бы смерти подобно

"Я ему (Трампу – ред.) сказал, что разведсообщество установило, что химатака была совершена сирийском режимом. Я знал, что у разведсообщества были весомые доказательства. Я сказал ему, что мы абсолютно уверены в этом", – отметил Помпео.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов выразил мнение, что у США в действительности нет доказательств. 

"Нет у них никаких доказательств. Снова политика двойных стандартов. Вспомните, как нас убеждали в том, что в Ираке есть химическое оружие, махали пробиркой: мол, вот доказательства. А позже выяснилось, что все было фальсификацией. И сейчас такая же фальсификация. А вот доказательств того, что у "Исламского государства"* есть химическое оружие, почему-то никто не замечает. В Мосуле была крупная химическая лаборатория, где работали в том числе бывшие военнослужащие армии Саддама Хусейна, были химики из Европы и США, которые помогали "Исламскому государству"* создавать химическое оружие – и этих данных хватит на несколько томов. Но почему-то об этом молчат, а про Башара Асада придумывают мифы и сказки. ЦРУ – мастера фальсификаций. Они их проводят, чтобы устранить неугодного США лидера. Пойдут на сделку хоть с самим дьяволом, лишь бы только выполнить установки, которые стоят перед США – убрать любыми путями Башара Асада", – сказал Олег Глазунов.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила, что в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб было применено химоружие, погибли 80 человек и пострадали 200. Виновником атаки она назвала сирийские правительственные войска, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Власти заявляли, что никогда не применяли химическое оружие против мирных граждан и террористов, а весь его арсенал вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США не прислушались к призыву о тщательном расследовании и в ночь на 7 апреля выпустили 59 ракет по базе Шайрат, откуда, по их мнению, была совершена атака.

Как позже заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по Шайрату.

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