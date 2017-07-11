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Политолог: новые санкции против России ударят по американским интересам

10:4511.07.2017
(обновлено: 10:47 11.07.2017)
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© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, СШАЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Белый дом поддерживает санкции, которые предусмотрены в законопроекте сената. Политолог Валерий Коровин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что эти ограничения дестабилизируют работу администрации президента США.

Администрация США поддерживает санкции в отношении Ирана и России, включенные в законопроект, который рассматривают в конгрессе, заявил представитель Белого дома Марк Шорт. При этом он добавил, что президент обеспокоен тем фактом, что документ "создает необычный прецедент делегирования вопросов внешней политики 535 членам конгресса". Инициативу парламентариев он назвал "дипломатическим вызовом" для Белого дома, поскольку принятие закона скажется на работе Вашингтона, который не сможет "быстро реагировать на некоторые обстоятельства".

Буровая платформа Shell Brent Delta Topside
© AFP 2017 / Scott Heppell
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О недовольстве администрации Трампа по поводу нового законопроекта ранее писали СМИ. The Washington Post сообщила, что Белый дом намерен выступить против ряда положений сенатского документа.

Источник издания уточнил, что Белый дом выступает против пунктов, которые могут быть рассмотрены как ущемление полномочий президента. Особое беспокойство вызывает процесс рассмотрения решения конгрессом, который сможет блокировать отмену санкций главой государства.

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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В середине июня сенат принял законопроект, который предусматривает введение санкций за участие в поставках вооружений Ирану. В этот документ включена поправка об ужесточении санкций в отношении России. Проект закона ограничивает президента США в смягчении или снятии санкций с Москвы и Тегерана. Для принятия такого решения понадобится одобрение конгресса.

Директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что санкции являются эффективным средством дестабилизации работы администрации Трампа.

"Эти санкции являются наследием предыдущей эпохи – они достались Трампу от администрации (Барака) Обамы. И поскольку существует очень сильное фрондистское движение внутри американских элит, противостоящих Трампу и его усилиям по сближению с Россией, то санкции являются самым эффективным средством дестабилизации работы администрации Трампа и главным препятствием на пути реального сближения с Россией и консолидации усилий по решению ключевых вопросов, которые стоят перед США. Поэтому, конечно, это ударит по американским интересам, ибо очевидно, что американцы не справляются с ситуацией на Ближнем Востоке, в Сирии. Они развязали слишком много внешнеполитических авантюр, чтобы в одиночку их уладить. На пути их разрешения как раз стоят эти санкции", – сказал Валерий Коровин.

Кроме того, по его мнению, санкции ударят по экономическим интересам США, в частности, по нефтегазовым компаниям.

"Это, безусловно, шаг назад. И эти потери для Трампа наиболее чувствительны – как бизнесмен он понимает все негативные последствия таких экономических издержек. Он может недооценивать внешнеполитические последствия, но то, что он понимает – это экономика, и она как раз страдает", – отметил политолог.

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