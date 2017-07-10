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Мнение: украинского чиновника, сказавшего правду о Донбассе, нужно пожалеть

18:1110.07.2017
(обновлено: 18:12 10.07.2017)
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© РИА НовостиВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в ДонбассеВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Высокопоставленный киевский чиновник Георгий Тука признал, что у Украины нет доказательств присутствия в Донбассе армии РФ. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik предположил, что публикация этих слов в СМИ – "недоработка" со стороны Киева.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука признал, что Киев не располагает доказательствами присутствия в Донбассе регулярной российской армии.

"Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие на Донбассе регулярной российской армии", –  заявил Тука интернет-изданию "Апостроф".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции с президентом Украины по итогам их встречи в Киеве. 9 июля 2017
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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"Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его. Манипулируя им", – добавил Тука.

На тему якобы присутствия российских военнослужащих на Украине высказался в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У России не было и нет каких-либо военнослужащих на Украине", – заявил он. 

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не направляет в Донбасс войска и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что нынешние украинские власти всегда понимали, что их обвинения в адрес России необоснованы.

"У любого государства есть пропагандистская система и управленческая. Очень плохо, когда они соединяются. То, что чиновник сказал правду, это доказывает, что управленческая система (на Украине) все-таки существует. Потому что если они и внутри (госаппарата) начнут рассказывать о наличии таких доказательств (о якобы присутствии войск РФ в Донбассе), то очень скоро они в своих собственных проблемах окончательно запутаются. Поэтому правильно, что он это сказал. Другой вопрос – почему то, что он сказал, было выпущено в СМИ. Ну, наверное, это недоработка… Что касается самих доказательств, то их нет и не было, это естественно. Потому что если бы они были, Киев с самого начала их предоставил бы. Ведь именно этих доказательств не хватает тем, кто им покровительствует, для того, чтобы превратить санкции (против РФ) в широкомасштабное давление на Россию по всем линиям. И если Украина не обнародовала эти доказательства, то только потому, что их нет", – отметил Дмитрий Журавлев.

Он предположил, что украинского чиновника может ждать то или иное наказание за его откровенное публичное высказывание.

"Если у него нет очень высоких покровителей, которым, кстати, может быть выгодно по тем или иным причинам то, что он сказал, то ему будет тяжело. Потому что он пошел против самого святого: против пропаганды. А человека, который идет против пропаганды в такой стране как нынешняя Украина, нужно жалеть", – считает Дмитрий Журавлев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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