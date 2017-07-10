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Политолог: Украина для НАТО – отличное поле боя

17:0610.07.2017
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергПрезидент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что вряд ли вступление Украины в альянс произойдет в обозримом будущем.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству в альянсе, и его предложение было принято. Он уточнил, что Киев пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО, так как Украина еще должна провести ряд реформ, чтобы достичь стандартов альянса.

Румынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море
© AFP 2017 / Daniel Mihailescu
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"Мы будем продолжать прилагать активные усилия по всему комплексу реформ, в том числе в секторе обороны и безопасности, для того, чтобы достичь до 2020 года соответствующих стандартов НАТО", – заявил Порошенко по итогам заседания комиссии Украина-НАТО, которое состоялось в Киеве в понедельник.

Со своей стороны, генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая сегодня в Киеве, выразил мнение, что проводимые на Украине реформы приблизят страну к альянсу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО не способствовало бы укреплению стабильности в Европе.

"Россия уже на протяжении многих лет существенно обеспокоена приближением военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Это будет дальнейший шаг, потенциально это может стать дальнейшим шагом в этом направлении, что, конечно же, не будет способствовать укреплению стабильности и безопасности на европейском континенте", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Москвы к возможному началу дискуссии о предоставлении Украине плана действий по членству в альянсе.

Политолог, шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что вряд ли вступление Украины в НАТО произойдет в обозримом будущем. 

"Я не думаю, что это произойдет. История отношений Украины с НАТО тянется уже очень долго и постоянно на этом спекулировали. Особенно – во время президентства (Виктора) Ющенко. С другой стороны, американцы и так имеют доступ на Украине ко всему, что им нужно. Вступление Украины в НАТО им даже не нужно – это ничего кардинально не изменит… То есть, никакого вступления не будет в принципе – это никому не нужно", – считает Семен Уралов.

По его словам, Украина гораздо нужнее странам НАТО в своем нынешнем качестве.

"Украина в данный момент является инструментом экономической и политической борьбы, а также постоянных провокаций в отношении России. И этот инструмент будут использовать. Надо – предоставят оружие, и уже предоставляют… "Обкатывают" инструкторов. То есть, (для стран НАТО) это отличное "поле боя", на котором можно испытывать новое вооружение и тренировать личный состав", – полагает Семен Уралов.

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