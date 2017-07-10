Эксперт: США проигрывают войну в Афганистане? С Маккейном можно согласиться

США проигрывают войну в Афганистане, заявил сенатор Джон Маккейн. Аналитик Никита Мендкович отметил, что подобные заявления – в логике внутриполитической борьбы в США, но в данном случае у Вашингтона действительно ничего не получается.

Глава комитета американского сената по вооруженным силам Джон Маккейн считает, что Вашингтон проигрывает войну в Афганистане, где США проводят военную операцию с 2001 года.

"У нас нет стратегии, и мы проигрываем", – заявил Маккейн в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о том, как он представляет себе ситуацию в Афганистане после того, как посетил страну. Маккейн отметил, что национальная армия Афганистана несет "неприемлемые потери".

Сенатор-республиканец также считает, что проблема кроется в Белом доме, где, по его словам, сейчас "много неразберихи".

На минувшей неделе группа конгрессменов во главе с Маккейном побывала в Афганистане. Маккейн тогда констатировал, что усилия, которые уже 16 лет предпринимают в стране Вашингтон и его союзники, пока не дали желаемого результата.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире радио Sputnik выразил мнение, что заявления Маккейна – это продолжение внутриполитической борьбы в США.

"Это логика внутриполитической борьбы США. Конечно, было бы логичнее обвинять в неудачах Джорджа Буша и Барака Обаму, но кому они теперь интересны? У власти находится господин Трамп", – сказал Никита Мендкович.

Вместе с тем, по его словам, с заявлениями Маккейна можно согласиться.

"Американцам не удалось стабилизировать ситуацию в регионе, вопреки первоначальным заявлениям. И в этой части с Маккейном можно согласиться. Это действительно следствие того, что у них долгое время не было продуманной верной стратегии. Те подходы к проблеме, которые они практиковали, оказались недостаточно эффективными. Сразу после того, как военный контингент в стране сократился, ситуация начала дестабилизироваться. Афганистан сейчас снова уязвим для распространения терроризма. Более того, это начинает представлять угрозу для соседних регионов, в том числе для постсоветской Центральной Азии и западного Китая. Из-за отсутствия стратегии и внятно продуманного плана по ослаблению эскалации конфликта у США пока ничего не получается", – считает Никита Мендкович.

США с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане, оказывая помощь местным властям в борьбе с группировками "Талибан"* и "Исламское государство"*. С 1 января 2015 года в стране находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка".

*Террористические организации, запрещенные в России.