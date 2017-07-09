Онищенко: ПА ОБСЕ – "северокорейская демократия" в европейском исполнении

Участники ПА ОБСЕ приняли декларацию, в которую включили антироссийские резолюции. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, который принимал участие в заседании, в интервью радио Sputnik назвал происходящее "партсобранием в северокорейском колхозе".

В Минске завершилась ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Итогом стала декларация, в которую включена в частности резолюция украинской делегации под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины". Ее авторы призывают Россию отменить решение о воссоединении с Крымом и "вывести оккупационные силы" с полуострова. В интервью радио Sputnik депутат Государственной Думы России Геннадий Онищенко, который принимал участие в работе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, рассказал о том, как проходило голосование:

"Я с умилением наблюдал хороший образец "северокорейской демократии" в центре Европы. Была принята резолюция по Украине, не базирующаяся ни на чем. Не распространялись никакие аналитические материалы, никакие комиссии не ездили туда. О том, что это "северокорейская демократия" свидетельствует то, что председательствующий на заседании какого-либо комитета даже голову не поднимал, не утруждал себя тщательным подсчетом голосов, а сразу объявлял, что решение принято. То есть это было такое настоящее партсобрание в северокорейском колхозе на тему "Поддерживаем ли мы политику партии".

За декларацию проголосовал 91 член ПА ОБСЕ, 15 выступили против, 3 воздержались. Российская делегация голосовала против. Геннадий Онищенко считает, что принятие антироссийской резолюции на сессии ПА ОБСЕ было ожидаемым:

"Принятие этой резолюции было предопределено. ОБСЕ — это организация, работающая по принципам "северокорейской демократии". Какие выводы можно сделать из этой ситуации? Нашей стране нужно с уверенностью продолжать работу в Крыму, который сейчас является неотъемлемой частью России. Но надо не останавливаться на этом, а спасать Украину. Я много гулял по Минску и встречался с людьми с Западной Украины, которые спрашивали меня о нынешних украинских властях: неужели они не понимают, что Украина нужна Европе только как дешевая рабочая сила? И конечно, — продолжает депутат Госдумы, — мы не можем мириться с тем, что происходит сейчас на Украине. Мы должны в рамках законодательства, международного права действовать, чтобы доказывать, что не на Донбассе сейчас происходит нарушение прав человека, а на огромном пространстве украинского государства. Мы должны уверенно показывать и рассказывать миру, что там происходит".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".