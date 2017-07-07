Эксперт: с российской дипсобственностью в США – очень интересная история

Группа сенаторов США призвали президента Трампа не возвращать РФ доступ к двум дипломатическим объектам. Эксперт Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что таким образом сенаторы надеются показать превосходство США над Россией.

Несколько сенаторов США в четверг обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой не возвращать России ее дипломатическую собственность – загородные резиденции, фактически конфискованные в декабре 2016 года.

Администрация президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум загородным жилым комплексам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Письмо направили сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Джонни Исаксон и сенатор-демократ Джин Шахин. Поводом для обращения стала запланированная на пятницу первая встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

Сенаторы выражают "глубокую обеспокоенность" сообщениями представителей администрации США о том, что на встрече с Путиным будет обсуждаться возврат посольских дач ("dachas" – как пишут авторы послания).

Ранее МИД РФ отмечал, что фактически конфискованные в декабре 2016 года объекты были собственностью России и пользовались дипломатической неприкосновенностью. Соответственно, их изъятие нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в данном случае принципиальное значение имеют не столько сами жилые комплексы, сколько их дипломатический статус.

"На самом деле там очень такая интересная история – собственность арестована, но не отобрана. И она остается собственностью. Но доступ наших дипломатов к данным объектам заблокирован… Самый главный аспект заключается в том, что сейчас в том числе и в сенате предлагают не только не возвращать (доступ), но если когда-нибудь и вернуть – то вернуть без дипломатической неприкосновенности", – рассказал Вячеслав Смирнов.

По его мнению, для антироссийских политиков в США история с российской дипломатической собственностью приобрела значение символа: таким образом они хотят показать превосходство Соединенных Штатов над Россией.

"Если никаким другим образом невозможно показать, что ты доминируешь, то нужно "доминировать", хотя бы отбирая "дачи". На самом деле, конечно, не отбирая – российская сторона их всегда может продать – лишая доступа на эти объекты", – сказал Вячеслав Смирнов.

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