Политолог: на переговорах Меркель и Трампа будет жесточайшая борьба

Канцлера Германии Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа в Гамбурге ждут тяжелые переговоры, однако политические баталии не будут вынесены в публичное пространство. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Александр Шпунт.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп встретятся в четверг вечером в Гамбурге за день до открытия саммита G20.

По данным немецких СМИ, Меркель и Трамп планируют обсудить совместные действия по пресечению угрозы терроризма и будущее финансирование миротворческих миссий ООН. Кроме того, канцлер в разговоре с президентом США намерена изучить дополнительные возможности глобального реагирования на миграционный кризис и возможность подать в этой связи сигнал в рамках встречи лидеров G20. Основные темы немецкого председательства в "Двадцатке" – это борьба с изменением климата, поддержка свободной торговли, развитие стран Африки, миграционная политика и борьба с терроризмом.

Борьба с изменением климата и свободная торговля – это те темы, по которым США занимают иную позицию, чем Германия и ее европейские союзники, отметил в эфире радио Sputnik директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт. По его мнению, именно по этим вопросам на встрече Меркель и Трампа предстоит настоящая борьба.

"На переговорах будет жесточайшая борьба. Потому что Трамп достаточно четко заявил, что Америка выходит из Парижского соглашения по климату, а это соглашение является главной политической победой Меркель как глобального политика, поэтому она не может его проиграть – особенно перед выборами. И здесь будет очень жесткая торговля. Меркель будет предлагать перевести главную вину на Китай, на рост производства стали, который дает большую часть выбросов углеводорода, и таким образом смягчит позицию США, зная, что отношение Трампа к Китаю достаточно жесткое. Вторая тема, по которой будет конфликт – это тема торговли. Но здесь еще более сложная ситуация. Дело в том, что Трансатлантическое соглашение во многом заблокировали сами европейцы, потому что были недовольны условиями, которые навязывал им в свое время (президент США Барак) Обама. Трамп просто воспользовался этим. Поэтому там будет сложная ситуация, и переговоры будут очень тяжелыми", – сказал Александр Шпунт.

Однако, считает он, эти сложности не будут вынесены в публичное пространство.

"В публичное поле не выльется из этих переговоров ничего. А на саммите "Двадцатки" будет продемонстрирована поразительное единство Соединенных Штатов и Европы. Это очень нужно Меркель. Потому что она находится в состоянии избирательной кампании, и ей надо показать, что она умеет договариваться даже с таким трудным оппонентом, как Трамп", – отметил политолог.

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