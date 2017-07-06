Мнение: для Порошенко закон о курсе в НАТО – перекладывание ответственности

Президент Украины Петр Порошенко законодательно закрепил курс Украины в НАТО. Однако подписанный им документ в большей степени носит пропагандистский характер, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который закрепляет стремление страны стать членом НАТО, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал закон… "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины". Закон был принят Верховной Радой Украины 8 июня 2017 года", – сообщили в пресс-службе.

Верховная рада Украины 8 июня приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

В сообщении пресс-службы отмечается, что вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

По мнению политолога Александра Асафова, подписанный президентом Украины документ в большей степени носит пропагандистский характер.

"Этим документом Порошенко преследует две основные цели, но ни одна из них не находится в направлении вступления в НАТО. В данном случае он закрепляет изменение целей нынешнего украинского государства: евроинтеграция и вступление в Евросоюз теперь подменяется членством в НАТО. Вторая цель – это попытка втянуть страны НАТО в украинский конфликт, который зашел в тупик, и попытка переложить ответственность и потери на внешних авторов. Таковы основные цели Порошенко. Есть и пропагандистская цель – показать народу: мол, все, что происходит плохого в Украине, связано именно с войной, но грядущее членство в НАТО (которое на самом деле весьма призрачно) эти риски возьмет на себя, и эта ситуация исправится. Порошенко считает, что такой взгляд на проблему снимет с него все обвинения в кризисе на Украине", – сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

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