Политолог: в заявлении Януковича по Крыму каждый услышит то, что хочет

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал, как относится к событиям 2014 года в Крыму. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Янукович до сих пор не готов четко обозначить свое отношение к воссоединению Крыма с Россией.

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины, но при этом выразил мнение, что решение крымчан было предсказуемым.

"Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решение уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решением. Я был в Крыму и видел их решимость, с одной стороны, а с другой стороны – огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма", – заявил Янукович журналистам.

"Все, что произошло в Крыму – это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа. Крым, который бы перешел под управление радикалов, нес угрозы крымскому населению – в этом ни у кого не было сомнений. Решение крымчан было предсказуемо", – добавил он.

По словам Януковича, вопрос Крыма – "болезненный, но ответ на него могут дать только время и люди".

Политолог, шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Виктор Янукович до сих пор не готов четко обозначить свое отношение к возвращению Крыма в состав России.

"Конечно, не готов, потому что в то время, когда Крым перешел под российскую юрисдикцию, Янукович пусть формально, но еще был президентом. И с точки зрения президента Украины, которым он тогда (формально) являлся, он должен либо приветствовать этот факт (воссоединение Крыма с Россией), либо выступить с осуждением. Но он этого сделать не может и выступает в свойственной ему манере… Он же всегда так себя вел и когда был президентом: сказать нечто такое, что было бы непонятно, но в чем все будут "ловить намеки" и каждый увидит то, что хочет увидеть. Это "фирменный стиль" Януковича. Он и продолжает себя точно так же вести: чтобы все услышали то, что они хотят, или не услышали – но при этом ничего по сути не сказать", – считает Семен Уралов.

Крым вновь стал российским регионом после референдума 16 марта 2014 года, проведенного после госпереворота в Киеве. За вхождение полуострова в состав России высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.

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