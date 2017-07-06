Эксперт о заявлении Тиллерсона: курс США в Сирии – "разделяй и властвуй"

Ситуация в Сирии станет главной темой на встрече президентов США и России, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik высказал сомнение, что Вашингтон готов к политическому решению проблем Сирии.

Ситуация в Сирии станет ключевой темой на переговорах между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Первая личная встреча Путина и Трампа состоится 7 июля "на полях" саммита G20 в немецком Гамбурге. До этого общение лидеров двух стран ограничивалось телефонными разговорами.

По словам Тиллерсона, все участники конфликта в Сирии должны "обеспечить стабильность на месте". "Если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресс в уничтожении "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России, – ред.), может быть загублен". Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперед для сирийского народа. Наконец, на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий", – заявил госсекретарь США.

Тиллерсон также заявил о том, что во время встречи в Гамбурге Трамп и Путин обсудят двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.

Накануне в Кремле также заявили, что одной из главных тем переговоров между Путиным и Трампом станет ситуация в Сирии. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин намерен поднять и вопрос об урегулировании конфликта на Украине.

Песков рассказал, что встреча лидеров будет полноформатной, однако ограниченной по времени. По его словам, в Кремле ожидают, что встреча пройдет в рабочем ключе.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik напомнил, что к настоящему моменту в Сирии именно благодаря усилиям России много сделано для создания условий политического урегулирования конфликта. В то же время, по его мнению, пока не похоже, что Вашингтон заинтересован в политическом решении сирийской проблемы.

"Все-таки нужно учитывать, что общая позиция США по Сирии – это "разделяй и властвуй". Как бы то ни было, они все-таки нацелены на смещение (президента САР) Башара Асада и на то, чтобы поставить на его место проамериканского руководителя. В сложившейся ситуации, когда помощь России и ее партнеров – Ирана и Турции – позволяет говорить о том, что сделано очень много для завершения вооруженного конфликта и создания условий политического урегулирования ситуации, США, я думаю, намерены на заключительной фазе выстроить отношения в свою пользу. Я глубоко убежден в том, что США намерены поддерживать напряженность на Ближнем Востоке и конкретно в Сирии с целью добиться результата в пользу США. Речь идет о результате, который будет серьезно подкрепляться экономическими бонусами в пользу Соединенных Штатов", – считает Андрей Кошкин.

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